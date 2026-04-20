Problém pro Evropu? Volby v Bulharsku drtivě vyhrál muž, který se neštítí Putina

Po porážce Viktora Orbána v Maďarsku získává Rusko v EU nového potenciálního spojence. Bulharské parlamentní volby totiž vyhrál bývalý prezident Rumen Radev, který dlouhodobě kritizuje podporu Ukrajině a mluví o „pragmatickém dialogu“ s Moskvou. Drtivá výhra ve volbách mu přitom může zajistit silný mandát i jednobarevnou vládu.
Bulhaři v předčasných parlamentních volbách rozhodli o novém vedení země. Vládu bude sestavovat bývalý prezident Rumen Radev. Jeho koalice Progresivní Bulharsko volby drtivě vyhrála a směřuje k nadpoloviční většině v parlamentu.
Výsledek tak může po letech přinést zemi stabilnější vládu. Bulharsko totiž za posledních pět let uspořádalo volby osmkrát a dlouhodobě se potýká s politickou nestabilitou. Poslední kabinet padl po protivládních protestech na přelomu roku, které tehdy Radev jako prezident podpořil.
„Volili jsme aktivně, překonali jsme apatii, ale nedůvěra v bulharskou politiku je stále velmi vysoká. Tohle je jen první krok k obnovení důvěry,“ uvedl Radev pro agenturu Reuters po zveřejnění předběžných výsledků. „Lidé odmítli samolibost a aroganci starých stran a nenechali se oklamat lží a manipulací,“ dodal a slíbil voličům „silné Bulharsko v silné Evropě“.
„To, co Evropa právě teď potřebuje, je kritické myšlení, pragmatické kroky a hmatatelné výsledky, zejména pokud jde o vybudování nové bezpečnostní architektury a obnovení její průmyslové síly a konkurenceschopnosti. To bude hlavním příspěvkem Bulharska k jeho evropskému poslání,“ uvedl.
Proruské vítězství po pádu Orbána
Jak píše BBC, k vítězství ho vynesl především důraz na domácí politická témata, jako je boj proti korupci a obnovení stabilní vlády po pěti letech politických krizí.
Radev byl prezidentem Bulharska od roku 2016. Svého druhého mandátu se vzdal krátce před jeho koncem a pustil se do vedení dnes úspěšné kampaně do parlamentu. Předtím dlouhodobě působil v bulharské armádě, nejdříve jako stíhací pilot, později jako velitel letectva.
Bulharský exprezident je dlouhodobě považovaný za jednoho z nejvíce proruských evropských politiků. Dlouhodobě kritizuje sankce Evropské unie mířené proti Rusku a odmítá posílání zbraní na Ukrajinu. Jeho političtí oponenti mu dlouhodobě přezdívají „malý Orbán.“
Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent jeho vítězství znamená výhru pro ruské zájmy v rámci EU. To přichází pouhý týden poté, co klíčový spojenec Kremlu, Viktor Orbán, utržil drtivou porážku v maďarských parlamentních volbách.
Na Radevovo vítězství už vstřícně reagoval mluvčí Kremlu Dmitryj Peskov. „Samozřejmě nás příjemně překvapila prohlášení Radeva, který volby vyhrál, i dalších evropských politiků o jejich ochotě řešit otázky prostřednictvím pragmatického dialogu s Ruskou federací,“ uvedl.
„Kritické myšlení a pragmatismus v EU“, slibuje Radev
Podle bulharských analytiků oslovených BBC se ale nastávající premiér nevydá ve stopách Viktora Orbána, tedy cestou přímého blokování evropské politiky.
Experti očekávají, že například odmítne přímo přeprodávat vysloužilý vojenský arzenál Ukrajině, ale umožní export zbraní přes třetí strany. Budoucí přístup Radeva k válce na Ukrajině proto BBC přirovnává ke způsobu, jak situaci naviguje slovenský premiér Robert Fico.
Sám Radev po vítězství naopak slibuje spolupráci s EU. „Bulharsko bude pokračovat ve své evropské cestě. Silné Bulharsko v silné Evropě potřebuje kritické myšlení a pragmatismus. Obzvlášť v budování nové bezpečnostní architektury a znovuzískání průmyslové moci. Takový bude přínos Bulharska v jeho evropské misi,“ uvedl pro agenturu Reuters.