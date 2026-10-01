Rusko má hluboko v Uralu „bunkr soudného dne“. Má přežít i Putina a zajistit odvetu

Rusko v posledních letech výrazně modernizovalo a rozšířilo tajný velitelský komplex ukrytý na Uralu již od dob Sovětského svazu. Zařízení přezdívané „bunkr soudného dne“ má Rusku umožnit jaderný úder, i kdyby vše ostatní shořelo, uvádí nová investigativa. Ta díky dokumentům a satelitním snímkům popisuje rozsah prací i význam vojenského komplexu.
Komplex známý jako objekt 1335 se nachází uvnitř hory Kosvinský Kámen na severu Sverdlovské oblasti. Má jít o rozsáhlý, odolně zabezpečený podzemní velitelský komplex. Jeho výstavba začala už v roce 1982, v posledních letech ale Rusko do areálu investovalo značné prostředky.
Podle nově zveřejněné společné investigace The Sunday Times, dánské organizace Danwatch a ruského exilového Centra Dossier začaly obzvlášť rozsáhlé práce v roce 2018. Objem zakázek pak vrcholil v letech 2020 a 2021, tedy krátce před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.
Autoři investigace prošli zhruba 2,5 milionu ruských dokumentů, včetně záznamů o státních zakázkách, a porovnali je i se satelitními snímky a fotografiemi.
Úder „mrtvou rukou“
Investigace tvrdí, že objekt 1335 s krycím názvem „Grot“ je podle získaných informací klíčovým uzlem modernizovaného systému záložního řízení strategických jaderných sil „Perimetr“, který je na Západě známý jako „Mrtvá ruka“. Ten – ve své nemodernizované podobě – fungoval i v posledních letech existence Sovětského svazu.
Cílem nyní modernizovaného a podle investigativy i obnoveného systému je zachovat schopnost předat rozkaz k odvetnému jadernému úderu i v případě, že by nepřátelský útok zničil běžné komunikační kanály strategických sil nebo dokonce i vedení země. Podle investigace má zařízení navíc umožnit spuštění jaderného úderu v automatickém režimu.
Samotný strategický objekt, ukrytý hluboko uvnitř hory na Uralu, zahrnuje podzemní prostory a tunely, radiocentra, komunikační a podpůrné systémy a zařízení pro řízení strategických jaderných sil.
Kreml považuje „Grot“ za „stabilizační prvek“, který ruskému vedení poskytuje „více jistoty a času“, domnívá se americký odborník na jaderné nešíření a profesor Stanfordovy univerzity Jeffrey Lewis.
„Nedělají to proto, že by byli nějakými karikaturami padouchů. Dělají to kvůli tomu, že se hluboko uvnitř cítí nejistí. Že Spojené státy mohou Putinovi udělat to, co udělaly íránskému vůdci,“ uvedl Lewis pro výzkumníky.
Z dokumentů vyplývá, že od roku 2018 bylo pro areál mimo jiné nakoupeno na 20 tisíc tun oceli, stovky kilometrů kabelů, potrubí a betonu. Zakázky zahrnovaly také těžká zařízení pro výkopy a vrtání nebo důlní ventilační systémy. Nechyběly ani klimatizační systémy odolné vůči zemětřesení a filtrace vzduchu schopná chránit před chemickým, biologickým a radioaktivním znečištěním.
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