Rusko má být součástí Evropy, tvrdí Orbán. Jeho slova o Ukrajině dál šokují

Jsme na prahu nové éry, domnívá se maďarský premiér Viktor Orbán a upozorňuje, že změna začala daleko dřív než před dvěma nebo třemi lety. „Myslím si, že se teď formuje nový světový řád,“ míní.
Maďarský premiér Viktor Orbán poskytl rozhovor britskému zpravodajskému kanálu GB News, v němž mimo jiné tvrdí, že éra liberalismu je podle něj u konce a střídá ji nová. „Říkáme jí patriotistická. Pravděpodobně to není úplně přesné, ale něco takového – z globálního liberalismu se posouváme k lokálnímu vlastenectví,“ nabídl svou teorii.
Evropa se navíc podle něj mýlí, když nepreferuje a kritizuje silné autoritářské lídry a dává větší pravomoce institucím, tvrdí ostřílený maďarský politik. „Tento koncept vedení se musí změnit,“ upozorňuje s odkazem na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Když se věci vyvíjejí dobře, instituce stabilizují a pomáhají,“ uznává, „když ale přicházejí krize a objevují se dilemata, musí někdo rozhodovat. Když přicházejí problémy, potřebujeme lídry, ne instituce – někoho dost silného, dost odvážného a připraveného nést odpovědnost. A takových lídrů teď v Evropě nemáme dost,“ konstatuje.
EU pro nás znamená trh, ne hodnoty
Pokud jde o setrvání v Evropské unii, k této otázce prý maďarský premiér přistupuje zcela pragmaticky. „Jsme desetimilionová země. Po první světové válce jsme ztratili území, nemáme energetické zdroje ani suroviny. Byli jsme odsouzeni k zániku, ale přežili jsme,“ vysvětluje. „To, co potřebujeme, jsou trhy a Evropská unie znamená trh,“ dodává ke svému vnímání evropské spolupráce.
„Protože směr, kterým se Evropská unie hodnotově ubírá, nemá nic společného s maďarskými hodnotami, stává se pro zemi členství v EU čím dál víc pragmatickou záležitostí – trhem pro maďarské produkty a podnikání,“ doplnil.
Válka s námi nemá nic společného
K válečnému konfliktu na Ukrajině premiér poznamenal, že nemá s Maďarskem nic společného, a to ačkoli se po jeho vypuknutí stalo útočištěm desítek tisíc uprchlíků ze sousední napadené země. „Není to naše válka, je to válka dvou slovanských národů,“ konstatuje a naznačuje, že za příčinami vzniku konfliktu stojí Západ.
„Západní společenství se rozhodla změnit status Ukrajiny. V podstatě jsme změnili bezpečnostní systém Evropy bez dohody s Rusy. A oni odpověděli válkou. Tak to chápu já,“ zhodnotil v rozhovoru.
Premiér Maďarska nicméně dodává, že z hlediska mezinárodního práva je agresorem bezpochyby Ruská federace.
Ukrajina je problém
Orbán je však přesvědčen, že by Rusové neměli být vytlačeni z bezpečnostního, energetického ani obchodního systému Evropy. „Válka je válka a musí být ukončena. Ale potom bychom se měli vrátit ke staré harmonii nebo novému bezpečnostnímu systému, jehož bude Rusko součástí,“ shrnuje.
Evropa by se podle něj měla soustředit sama na sebe, nikoliv na napadenou Ukrajinu. „Ukrajina není řešení, Ukrajina je problém,“ konstatuje v rozhovoru pro GB News. „Pokud chceme být silnější, musíme se soustředit na sebe, ne na Ukrajinu,“ dodává.