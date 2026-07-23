Rusko je připravené na urovnání konfliktu, řekl Lavrov Rubiovi. Podmínky jsou pro Kyjev nepřijatelné

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek ve filipínské Manile jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o válce na Ukrajině, ale také o normalizaci vztahů jejich zemí. Rusko je podle Lavrova připravené na urovnání konfliktu, ministr ale zároveň varoval před americkými dodávkami zbraní na Ukrajinu, napsaly ve čtvrtek agentury.
Zhruba půlhodinové jednání se uskutečnilo v rámci setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Šéfové ruské a americké diplomacie se krátce setkali už v úterý večer na slavnostní večeři a ve čtvrtek se zúčastnili zasedání bloku, napsala agentura AFP.
Vrcholní diplomaté podle amerického ministerstva zahraničí jednali mimo jiné o nutnosti ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou, která v současné podobě začala ruskou vojenskou invazí v únoru 2022. Lavrov podle agentury Reuters znovu hovořil o připravenosti Ruska na politické a diplomatické urovnání konfliktu. Rubiovi také řekl, že Moskva nadále podporuje návrhy, které předložili americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin při setkání na Aljašce loni v srpnu.
Moskva o své připravenosti k diplomatickému řešení války hovoří opakovaně. Podmínky, které si dosud kladla, jsou však pro ukrajinskou stranu nepřijatelné. Kyjev, který se agresi brání se západní podporou, se odmítá například vzdát těch částí Ruskem žádaných oblastí, které ruské síly ani po několika letech bojů nedokázaly vojensky získat.
Ministři USA a Ruska se dohodli na pokračování kontaktů, šéf ruské diplomacie podle AFP nicméně varoval Rubia před „nepřijatelným“ pokračováním dodávek zbraní na Ukrajinu. Trump tento měsíc na summitu NATO v turecké Ankaře řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na americké protiraketové systémy Patriot. Ty Ukrajina nutně potřebuje k obraně proti balistickým střelém, které Rusko opakovaně používá také k útokům na ukrajinská města.
Oba vrcholní diplomaté jednali den poté, co Zelenskyj hovořil s Trumpovými zmocněnci o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. Rubio ve středu také uvedl, že válka v mnoha ohledech omezila schopnost USA a Ruska najít společnou řeč v jiných otázkách a že si Washington přeje její konec, napsala AFP.
Jednání ministrů zahraničí USA a Ruska se uskutečnilo v době, kdy se rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem zastavily. Spojené státy, které hovory zprostředkovávají, se v posledních měsících soustředily na Blízký východ, především na oblast Perského zálivu, kde USA s Izraelem zaútočily na Írán. Washington s Teheránem se sice dohodly na příměří, boje ale znovu vypukly.
Lavrov na konci června prohlásil, že Moskva má zájem na dalších mírových rozhovorech s Ukrajinou, ale že Spojené státy se podle něj zjevně vzdávají jakýchkoli nároků na roli nestranného zprostředkovatele a naopak se ubírají cestou zesilování sankčního tlaku na Rusko. USA, jejichž podpora napadené Ukrajiny za Trumpa výrazně ochladla, se totiž v posledních týdnech za Kyjev postavily výrazněji.
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