Přeskočit na obsah
Benative
23. 7. Libor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Rusko je připravené na urovnání konfliktu, řekl Lavrov Rubiovi. Podmínky jsou pro Kyjev nepřijatelné

ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek ve filipínské Manile jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o válce na Ukrajině, ale také o normalizaci vztahů jejich zemí. Rusko je podle Lavrova připravené na urovnání konfliktu, ministr ale zároveň varoval před americkými dodávkami zbraní na Ukrajinu, napsaly ve čtvrtek agentury.

Philippines ASEAN
Vrcholní diplomaté podle amerického ministerstva zahraničí jednali mimo jiné o nutnosti ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou, která v současné podobě začala ruskou vojenskou invazí v únoru 2022. (Americký ministr zahraničí Marco Rubio (vlevo) se účastní schůzky s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem (vpravo), 23. července 2026)Foto: CTK – BRENDAN SMIALOWSKI
Reklama

Zhruba půlhodinové jednání se uskutečnilo v rámci setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Šéfové ruské a americké diplomacie se krátce setkali už v úterý večer na slavnostní večeři a ve čtvrtek se zúčastnili zasedání bloku, napsala agentura AFP.

Vrcholní diplomaté podle amerického ministerstva zahraničí jednali mimo jiné o nutnosti ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou, která v současné podobě začala ruskou vojenskou invazí v únoru 2022. Lavrov podle agentury Reuters znovu hovořil o připravenosti Ruska na politické a diplomatické urovnání konfliktu. Rubiovi také řekl, že Moskva nadále podporuje návrhy, které předložili americký prezident Donald Trump a ruský vládce Vladimir Putin při setkání na Aljašce loni v srpnu.

Související

Moskva o své připravenosti k diplomatickému řešení války hovoří opakovaně. Podmínky, které si dosud kladla, jsou však pro ukrajinskou stranu nepřijatelné. Kyjev, který se agresi brání se západní podporou, se odmítá například vzdát těch částí Ruskem žádaných oblastí, které ruské síly ani po několika letech bojů nedokázaly vojensky získat.

Ministři USA a Ruska se dohodli na pokračování kontaktů, šéf ruské diplomacie podle AFP nicméně varoval Rubia před „nepřijatelným“ pokračováním dodávek zbraní na Ukrajinu. Trump tento měsíc na summitu NATO v turecké Ankaře řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na americké protiraketové systémy Patriot. Ty Ukrajina nutně potřebuje k obraně proti balistickým střelém, které Rusko opakovaně používá také k útokům na ukrajinská města.

Reklama
Reklama

Oba vrcholní diplomaté jednali den poté, co Zelenskyj hovořil s Trumpovými zmocněnci o tom, jak posílit diplomacii a přiblížit mír. Rubio ve středu také uvedl, že válka v mnoha ohledech omezila schopnost USA a Ruska najít společnou řeč v jiných otázkách a že si Washington přeje její konec, napsala AFP.

Jednání ministrů zahraničí USA a Ruska se uskutečnilo v době, kdy se rozhovory mezi Moskvou a Kyjevem zastavily. Spojené státy, které hovory zprostředkovávají, se v posledních měsících soustředily na Blízký východ, především na oblast Perského zálivu, kde USA s Izraelem zaútočily na Írán. Washington s Teheránem se sice dohodly na příměří, boje ale znovu vypukly.

Související

Lavrov na konci června prohlásil, že Moskva má zájem na dalších mírových rozhovorech s Ukrajinou, ale že Spojené státy se podle něj zjevně vzdávají jakýchkoli nároků na roli nestranného zprostředkovatele a naopak se ubírají cestou zesilování sankčního tlaku na Rusko. USA, jejichž podpora napadené Ukrajiny za Trumpa výrazně ochladla, se totiž v posledních týdnech za Kyjev postavily výrazněji.

Mohlo by vás také zajímat: Z dronů Hornet se stává nejefektivnější zbraň Ukrajinců. Klíčové je vylepšení „z 18. století“

Z dronů Hornet se stává nejefektivnější zbraň Ukrajinců. Klíčové je vylepšení "z 18. století." | Video: @coinbureau, @NOELreports
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zástupci čečenské exilové vlády v roce 2018. Ahmed Zakajev stojí čtvrtý zleva v tradičním čečenském klobouku papacha. Za ním je na transparentu vyobrazen Džochar Dudajev - první prezident Čečenské republiky Ičkerie.
Zástupci čečenské exilové vlády v roce 2018. Ahmed Zakajev stojí čtvrtý zleva v tradičním čečenském klobouku papacha. Za ním je na transparentu vyobrazen Džochar Dudajev - první prezident Čečenské republiky Ičkerie.
Zástupci čečenské exilové vlády v roce 2018. Ahmed Zakajev stojí čtvrtý zleva v tradičním čečenském klobouku papacha. Za ním je na transparentu vyobrazen Džochar Dudajev - první prezident Čečenské republiky Ičkerie.

Rusko rozbijeme zevnitř, zaznělo v Praze. Exilová vláda plánuje rozpad impéria

V jedné z pražských kaváren se o víkendu sešli představitelé státu, který fakticky neexistuje – nemá armádu, nekontroluje žádné území a chybí mu mezinárodní uznání. Čečenská exilová vláda ale věří, že teď přichází její šance a že válka na Ukrajině může otevřít cestu k návratu samostatného Čečenska na mapu Evropy i k rozpadu dnešního Ruska.

Russia Putin
Russia Putin
Russia Putin

ŽIVĚ Zástupci států EU podpořili 21. balík sankcí proti Rusku, Řecko stáhlo blokaci

Zástupci států EU ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, potvrdil unijní diplomat. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit zejména kvůli výhradám, které mělo Řecko v souvislosti s omezením překládky ruského zkapalněného plynu (LNG), což by podle Atén citelně zasáhlo řecké loďstvo. Jaké ústupky si Řecko vyjednalo, zatím není jasné.

Reklama
Co z Homérovy Odyssey mohlo být skutečné?
Co z Homérovy Odyssey mohlo být skutečné?
Co z Homérovy Odyssey mohlo být skutečné?

Co když Homér nelhal? Vědci hledají skutečný základ Kyklopa, Skylly i Kirké

Spolu s čerstvým velkofilmem Christophera Nolana The Odyssey se vrací otázka: popisoval Homér reálný svět? Zatímco Hollywood sází na triky, vědci hledají za Kyklopy či čarodějnicemi skutečné fosilie, víry a jedovaté rostliny. Jak dodává geolog Václav Cílek, mýty k nám promlouvají s překvapivou přesností.

Reklama
Reklama
Reklama