Rusko je hrozbou i pro vás, vzkazuje Evropě Kyjev po incidentu s dronem

Dnešní proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska a jeho výbuch v obytné zástavbě v Galati opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a dodal, že Rumunsko má plnou podporu Kyjeva.
Sybiha na síti X dále uvedl, že pro obnovení míru a bezpečnosti v regionu je nadále klíčové posilovat podporu Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, a zvyšovat tlak na agresora, včetně uvalení tvrdších sankcí. "Strategickým úkolem je rovněž posílení ukrajinské protivzdušné obrany - nejen kvůli ochraně naší země, ale i kvůli snižování rizika pro naše sousedy," napsal šéf ukrajinské diplomacie.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v dnešní reakci na útok mimo jiné uvedla, že EU již připravuje 21. balíček sankcí proti Rusku.
"Ukrajina stojí pevně za Rumunskem. Jsme připraveni úzce spolupracovat na posílení ochrany před takovými hrozbami," dodal Sybiha.
Ruský dron v noci na dnešek během útoku proti Ukrajině zasáhl ve městě Galati na jihovýchodě Rumunska u hranic s Ukrajinou desetipatrový panelový dům a lehce zranil dva lidi. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár, na budově jsou značné škody. Podle agentury Reuters je to první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron zasáhl hustě zabydlenou oblast v Rumunsku a někoho zranil.
Už poosmnácté se v pátečních večerních hodinách otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník se koná v duchu motta Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.
Česká ekonomika vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). O desetinu procentního bodu tak zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Dopady blízkovýchodního konfliktu se do ekonomických čísel ještě propíšou, varují experti.
Zásah ruského dronu v zemi NATO. Rumuni žádají okamžitou mezinárodní reakci
Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni. Rumunské ministerstvo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár. „Odsuzujeme ruskou bezohlednost,“ reagovalo NATO. Rumunský prezident volá po protiakci.
Důchodový systém v Česku čeká další výrazná proměna. Kromě již avizovaných slibů snížit hranici věku odchodu do důchodu a změnit způsob výpočtu státní penze hodlá ministerstvo financí sáhnout i do soukromého spoření na penzi.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.