Ruský prezident Vladimir Putin se v rozhovoru se srbským filmovým režisérem Emirem Kusturicou pustil do úvah o nesmrtelnosti lidské duše, božím řízení Ruska i zvláštním poslání ruské civilizace. Konverzace plná náboženských a historických bizarností nabídla také několik osobních příběhů z Putinova života. Včetně tajné akce z jeho dětství, kdy jej matka pokřtila bez vědomí otce.
Klasické rozhovory médiím poskytuje ruský prezident Vladimir Putin jen výjimečně. Místo nich dává přednost pečlivě připraveným vystoupením, dlouhým tiskovým konferencím s minimem kritických otázek a debatám s vybranými zahraničními osobnostmi, které často sdílejí jeho pohled na svět.
Před několika dny tak usedl před kameru se svým srbským obdivovatelem, slavným režisérem Emirem Kusturicou. Dvaasedmdesátiletý rodák ze Sarajeva a dvojnásobný držitel Zlaté palmy na festivalu v Cannes má za sebou bouřlivou životní dráhu: z původně sekulární (a zároveň muslimské) bosňácké rodiny se začal hlásit k srbským kořenům, v roce 2005 se nechal pokřtít v pravoslavné církvi a přijal jméno Nemanja.
Co rozhodne o výsledku války?
Kusturica o Putinovi mluvil pozitivně už před invazí na Krym, byl s Putinem na známé večeři v roce 2015, o rok později od něj převzal Řád přátelství a dokonce i po začátku plnohodnotné války v roce 2022 s ním probíral plány na filmové adaptace ruských literárních klasiků.
Ve více než hodinovém rozhovoru se oba pravoslavní věřící a dobří známí dotkli spousty témat – a jedním z nich byla právě válka na Ukrajině. Zamyšlený Kusturica hovořil v církevním duchu a položil Putinovi otázku, zda o výsledku konfliktu rozhodne rychlost raket, nebo pravoslavný duch a duchovní síla ruského národa.
Dočkal se odpovědi, že důležitější než rychlost raket je rychlost myšlení a schopnost rychle reagovat na technologické změny. Duchovní sílu však vládce Kremlu označil za samozřejmý a neměnný předpoklad vítězství.
Ukrajincům a jejich vojákům následně vzkázal, aby se přidali na ruskou stranu, protože jde o „správnou stranu historie“. Válku přitom opět vysvětloval jako součást údajného západního plánu rozdělit a oslabit Rusko.
Náš křest
Kusturica nyní s Putinem spolupracuje na dokumentárním filmu „Náš křest. Hlava církve“ (Наше Крещение. Предстоятель), který vznikl k 80. narozeninám patriarchy Kirilla a věnuje se obnově pravoslaví v Rusku.
Putin v něm líčí Rusko jako zemi pod zvláštní Boží ochranou, hovoří o nesmrtelnosti duše nebo připomíná výrok připisovaný ruskému polnímu maršálovi Burkhardu Christophovi von Münnichovi z 18. století, podle něhož je Rusko zemí řízenou přímo Bohem.
„Protože pokud ne, není jasné, jak bude dál existovat,“ citoval maršála prezident největší země světa.
Kusturica kontroval v Praze narozeným německy píšícím básníkem Rainerem Mariou Rilkem, který Rusko označoval za „zemi sousedící s Bohem“. Putin následně vysvětloval, že skutečnou podstatou člověka není jeho biologická schránka, ale nesmrtelná duše, kterou Rusové podle něj sdílejí s celým vesmírem.
Kusturica přišel také s představou Ruska jako duchovní archy, jež by mohla zachránit křesťanskou civilizaci. „Může to tak být. Rozhodně,“ odpověděl ruský vůdce.
Rusko podle něj představuje dědice křesťanské tradice, která se přes starověký Řím a Byzanc dostala až do Moskvy, a vzpomněl přitom staletí starou koncepci Moskvy jako třetího Říma.
Moskva jako třetí Řím
po pádu Konstantinopole v roce 1453 se Moskva začala prezentovat jako dědic Byzantské říše a centrum pravoslavného křesťanství
mnich Filofej z Pskova v dopisech adresovaných moskevskému panovníkovi Vasiliji III. na počátku 16. století rozpracoval koncept tří Římů: 1. antický Řím, který upadl kvůli odklonu od pravé víry, 2. dobytá Konstantinopol, 3. Moskva, poslední centrum pravého pravoslaví, které má chránit křesťanské dědictví
„Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého již nebude,“ psal tehdy mnich
myšlenka se nyní vrací v ruském nacionalismu, podle něhož je Rusko samostatná civilizace chránící tradiční hodnoty a pravoslaví před dekadentním Západem
Putin zároveň vykresloval Rusko jako zemi, která dokáže uchovávat tradiční hodnoty lépe než Západ. Tvrdil, že do Ruska přicházejí lidé z evropských zemí, aby tam mohli vychovávat děti v tradičním náboženském prostředí.
(Ve skutečnosti je ovšem ruská společnost velmi rozmanitá: země válčí, čímž přímo porušuje desatero; žije v ní podle odhadů 15 až 20 milionů muslimů a má jednu z nejzávažnějších epidemií HIV na světě – pozn. red.).
Narážel tím na to, že se Moskva snaží lákat cizince, kteří se hlásí k takzvaným tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám. Putin v srpnu 2024 podepsal dekret, který lidem odmítajícím podle ruských úřadů „vnucované neoliberální postoje“ usnadnil získání dočasného pobytu.
Kusturica k tomu přidal tvrzení, že za posledních pět let konvertovalo v Severní Americe k pravoslaví 1,5 milionu lidí. Takové číslo ovšem redakce nedokázala ověřit a nic k němu nenasvědčuje, například dubnový text amerického Orthodox Studies Institute odhaduje, že v samotných Spojených státech by letos mohlo k pravoslaví přestoupit 20 až 30 tisíc lidí.
Pokřtěn bez vědomí otce
Jedna pasáž z dlouhého rozhovoru se týkala také vztahu ruského prezidenta k tamní pravoslavné církvi a tajného křtu v dětství. Putin vyprávěl, že ho matka nechala pokřtít bez vědomí otce, který byl členem komunistické strany.
Kněz jí tehdy navrhl jméno Michail, protože se křest konal na svátek svatého Michaela. Matka však trvala na jménu Vladimir. Později kremelský lídr zjistil, že knězem, který ho pokřtil, byl otec současného patriarchy Kirilla.
Když se pak s patriarchou o svém dětství bavil, zjistil, že jeho otec v chrámu sloužil, a spatřil v tom mimořádnou souhru osudů: syn kněze se stal hlavou ruské pravoslavné církve a chlapec z dělnické rodiny, kterého pokřtil, prezidentem Ruska.
„Není to nějaký zázrak?“ ptal se Kusturici. Ten souhlasil, že život je zázrak.
Putin nakonec mluvil o svém vztahu k pravoslaví, který podle něj není jen otázkou politických prohlášení. Kusturica se ho ptal, zda má pocit, že se za něj lidé v Rusku modlí. On reagoval tím, že to nemůže vědět, ale že o tom občas slýchá od kněží a duchovních, když navštíví kostel.
„Vím však, že se každý den modlím za Rusko i za náš lid,“ dodal a popsal, že úspěchy ruských vědců, umělců, sportovců nebo i obyčejných lidí prožívá téměř jako vlastní vítězství, jako by šlo o členy jeho rodiny.
Česká stopa
Absolvent pražské FAMU Emir Kusturica, který ji studoval v 70. letech, má další výraznou českou stopu: češtinu si osvojil natolik, že jí dodnes hovoří – podle jeho vlastních slov mu k tomu pomohla četba děl Bohumila Hrabala a Vladislava Vančury.
S Českem a Kremlem jej pojí vzpomínka na slavnostní večeři k desátému výročí ruské televize RT v prosinci 2015, kdy seděl u jednoho stolu s ním a s Putinem také bývalý český ministr zahraničí Cyril Svoboda.
(Ne)slavnou fotografii exministrovi připomněl redaktor Aktuálně.cz, když se snažil zjistit, jaká je mezi Kusturicou a Putinem chemie. Svoboda ale v reakci uvedl, že si na všechny lidi sedící u stolu nevzpomíná – ani na to, že by s režisérem mluvil či slyšel někoho mluvit česky.
„Asi jo, asi tam byl, ale já si nevzpomínám, já si nevybavuju nikoho takového, tam bylo víc lidí,“ vysvětloval redaktorovi s tím, že si pamatuje „nějakého Němce“ a Michaela Flynna, pozdějšího poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost.
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