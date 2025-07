Rusové hlásí klíčový triumf. Pokud nelžou, stane se tak poprvé od invaze na Ukrajinu

Více než tři roky od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu prohlásil Leonid Pasečnik, Moskvou dosazený gubernátor Luhanské oblasti, že je oblast zcela pod ruskou kontrolou. Pokud se tato slova potvrdí, znamenalo by to, že Luhanská oblast se stala vůbec prvním ukrajinským regionem, který od února 2022 padl kompletně do rukou ruské armády.

Prohlášení přišlo od Leonida Pasečnika, bývalého vůdce samozvané "Luhanské lidové republiky" a nynějšího gubernátora Luhanské oblasti, který se objevil ve vysílání ruské státní televize. Tvrdil, že před dvěma dny dostal zprávu, podle níž je nyní celých 100 procent území Luhansku obsazeno ruskými jednotkami. Zatímco ruské ministerstvo obrany mlčí a Ukrajina se k věci nevyjádřila, zpráva už koluje mezi proruskými kanály jako důkaz "úspěšné osvobozovací mise". Strategická hodnota Luhansku je značná - leží na hranici s Ruskem a tvoří část tzv. Donbasu, průmyslově důležitého regionu. | Foto: Aktuálně.cz Luhansk byl přitom jedním z prvních regionů, které se ocitly v centru proruského separatismu po roce 2014. Po pádu prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyče v důsledku protestů na kyjevském Majdanu vypukly na východě Ukrajiny ozbrojené nepokoje, přičemž právě v Luhansku a sousedním Doněcku začali separatisté se silnou podporou z Ruska budovat své "lidové republiky". Rusko má Luhansk za svůj již dlouho Strategická hodnota Luhansku je značná - leží na hranici s Ruskem a tvoří část tzv. Donbasu, průmyslově důležitého regionu. Jeho obsazení dává Moskvě nejen vojenskou výhodu, ale i silný politický argument, který má legitimizovat ruskou přítomnost na ukrajinském území. Ruský prezident Vladimir Putin již v září 2022 vyhlásil, že Luhanskou oblast - spolu s Doněckou, Chersonskou a Záporožskou oblastí - formálně připojil k Ruské federaci. Tento krok byl ostře odsouzen Západem jako protiprávní anexe. Z mezinárodně právního hlediska Luhanská oblast zůstává součástí Ukrajiny, a to i přesto, že Rusko tvrdí opak a považuje tyto oblasti za trvale začleněné do svého státního území. Luhanská oblast má dlouhou historii střídání mocenských vlivů. Bývala součástí carského Ruska, ale po revoluci v roce 1917 přešla pod kontrolu bolševiků. V roce 1922 se stala součástí Sovětského svazu jako území Ukrajinské SSR. Po rozpadu SSSR v roce 1991 připadla nezávislé Ukrajině. Přesto se proruské nálady v regionu nikdy zcela nevytratily, což přispělo k jeho destabilizaci po roce 2014. Ukrajině se ji podařilo dobýt zpět Už v roce 2022 tehdejší ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že Luhanská oblast je plně obsazena, když ruské jednotky ovládly město Lysyčansk. Ukrajina však krátce nato části území včetně Lysyčansku dobyla zpět během úspěšné protiofenzivy. Současné ruské tvrzení je tedy třeba brát s opatrností - zvlášť v kontextu probíhajícího konfliktu, v němž je informační válka stejně důležitá jako ta reálná. Moskva v současnosti drží pod kontrolou přibližně pětinu mezinárodně uznávaného ukrajinského území. Ačkoliv ruské zisky na východě mohou působit jako triumf, Ukrajina nadále tvrdí, že tyto nároky nikdy neuzná - a že boje budou pokračovat, dokud neobnoví svou územní celistvost.