Rusko chce vyděsit Západ testem mezikontinentální střely. Je násobně silnější než bomba z Hirošimy

Je to raketa, která doletí skoro 12 000 kilometrů a zasáhne cíl s odchylkou pouhých 150 metrů. Kdyby dopadla například do centra Prahy, vyžádala by si asi 180 000 mrtvých – mezikontinentální balistická střela Jars. Jejím testem vysílá Moskva především vzkaz Západu.
Rusové raketu odpálili z kosmodromu Pleseck a zasáhla cíl na 6700 kilometrů vzdálené střelnici na Kamčatce. Zkouška proběhla pouhý týden poté, co na stejný kosmodrom zaútočily ukrajinské drony.
Raketa Jars může nést několik samostatně naváděných jaderných hlavic typu MIRV, které dokážou zasáhnout různé cíle. Jedna hlavice má sílu 200 kilotun. Pro srovnání: atomová bomba, kterou Spojené státy svrhly na Hirošimu, měla přibližně 15 kilotun. Pokud by jedna jediná hlavice dopadla například do centra Prahy, zabila by asi 180 000 lidí.
Předchozí zkouška mezikontinentální rakety v Rusku proběhla v květnu téhož roku, kdy z kosmodromu Pleseck rovněž odstartovala střela Jars směrem na Kamčatku, a v květnu se zároveň uskutečnil úspěšný test těžké mezikontinentální rakety RS-28 Sarmat z dombarovské základny.
Zkoušky nových raket Sarmat přitom v minulosti opakovaně skončily katastrofálním selháním. V září 2024 raketa havarovala krátce po startu přímo v areálu Plesecku a následná exploze vytvořila podle satelitních snímků šedesátimetrový kráter.
Raketa Jars tvoří od zahájení sériové výroby v roce 2009 jeden ze základních pilířů ruských pozemních jaderných sil. V závěrečné fázi letu dosahuje rychlosti 30 000 kilometrů v hodině. Od počátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 provedla Moskva už přibližně dvě desítky významných cvičení strategických sil.
Testy slouží i jako politický vzkaz. Rusko společně se Spojenými státy disponují přibližně deseti tisíci jadernými hlavicemi. Obě mocnosti navíc disponují kompletní trojicí nosičů – atomové zbraně dokážou odpálit ze země, ze specializovaných ponorek i ze strategických bombardérů.
Po vypuknutí války na Ukrajině Moskva zvýšila důraz na svou jadernou rétoriku a upravila doktrínu pro použití těchto zbraní, čímž se snaží odradit západní země od podpory Ukrajiny hrozbou případné jaderné konfrontací.
Chcete zhubnout? Staré „snídej jako král“ možná nebylo vůbec tak hloupé
Kdy během dne jíme, může být pro hubnutí i metabolické zdraví důležitější, než se dlouho předpokládalo. Výzkumy naznačují, že tělo zpracovává stejnou porci jinak ráno, odpoledne a večer a že pozdní jídlo může ovlivnit hlad, krevní cukr i ukládání tuku.
Bude to Babišovi stačit? Tlak na Tykače nevyšel, stát ke stovkám milionů nepustí
V panelovém mosteckém sídle těžební firmy Sev.en před několika dny proběhlo jednání se starosty obcí sousedících s povrchovým velkolomem ČSA. Společnost uhlobarona Pavla Tykače tak bez přítomnosti zástupců ministerstva životního prostředí spustila vyplácení části peněz ušetřených z odpuštěných rekultivací. A byť měl původně celý proces řídit stát, teď má daleko marginálnější pozici.
Neskutečný Messi. Krizi Miami utnul způsobem, který překonal veškerá očekávání
Hvězdný fotbalista Lionel Messi se v MLS blýskl čtyřmi góly při výhře Miami 7:1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil sérii pěti duelů bez vítězství. K tomu přidal devětatřicetiletý Argentinec i jednu asistenci.
Nevěřím, že by se Rusko odvážilo zaútočit na NATO, řekl Stubb. Aliance má příliš velkou sílu
Finský prezident Alexander Stubb nevěří, že by Rusko odvážilo riskovat útokem na členskou zemi NATO. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz se chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi EU.