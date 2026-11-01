Rusko chce při jednání o míru u stolu jen Ukrajinu a Spojené státy. Evropu až později

Příští kolo rozhovorů o urovnání konfliktu na Ukrajině by se mělo v první fázi uskutečnit v třístranném formátu, a to mezi Ruskem, Ukrajinou a Spojenými státy. Podle agentury Interfax to v neděli řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov. Na otázku, zda by do jednání mohl být zapojen některý z evropských států, nepřímo odpověděl, že v počáteční fázi nikoliv.
„S Američany máme pracovní kontakty. Je proto samozřejmě logické, aby se alespoň první kola jednání konala v třístranném formátu,“ citovala Ušakova agentura TASS.
Ušakov také podle agentury Interfax uvedl, že si myslí, že by ruský prezident Vladimir Putin ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému zvedl telefon, pokud by mu zavolal.
„Putin nikdy hovor neodmítl,“ řekl Ušakov. Podle agentury TASS poradce Kremlu také zopakoval, že Zelenskyj může přijet do Moskvy, „když už tak moc chce jednat“. Ukrajinský prezident naopak vyzývá k jednání na neutrální půdě.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek na otázku, zda by Putin přijal telefonát od Zelenského, odpověděl, že ukrajinský prezident zatím nezavolal.
Ukrajinští představitelé se podle serveru The Kyiv Independent obávají, že ruský nátlak na telefonický rozhovor by mohl Moskvě poskytnout další důvod k tomu, aby se stáhla z jednání, aniž by přijala smysluplné závazky. Spory by se podle těchto zdrojů lépe vyřešily při setkání za účasti třetích stran.
Ať Zelenskyj přijde do Moskvy, vyzval Lavrov
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov ale v pátek popřel, že by se Rusko snažilo domluvit telefonát mezi Putinem a Zelenským místo osobního setkání.
Na otázku, zda by k takovému setkání mohlo dojít na okraj prosincového summitu skupiny velkých světových ekonomik G20 v Miami, Lavrov ale odpověděl, že Ukrajina není členem této skupiny. Také zopakoval, že by ukrajinský prezident měl přijet do Moskvy.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, Moskva okupuje asi 19 procent ukrajinského území. Americký prezident Donald Trump se od návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží zprostředkovat ukončení války a zahájení mírových jednání.
Rusko už dříve opakovaně uvedlo, že jakákoli jednání s Ukrajinou nebudou důvodem k příměří a že speciální vojenská operace, jak Moskva invazi označuje, bude pokračovat.
Zatímco Kyjev s dosavadními návrhy na příměří souhlasil, Moskva zastavení bojů podmiňuje mimo jiné vydáním celého ukrajinského Donbasu včetně území, které dosud ruské síly nedobyly.
Ukrajina územní ústupky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontě, což ale nechce Rusko.
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