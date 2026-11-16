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Zahraničí

Rusko chce mír na staletí, řekl Peskov. Ukrajině ale nedá příležitost „vyléčit si rány“

ČTK
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Rusko chce mír na staletí, a proto pokračuje ve své operaci proti Ukrajině, řekl v pondělí podle státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Míru podle něj brání Evropská unie svou podporou Kyjeva. Ten se od roku 2022 brání agresi, kterou rozpoutala Moskva.

Vladimir Putin, Dmitrij Peskov
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho mluvčí Dmitrij Peskov.Foto: Reuters
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„Nechceme dočasné příměří, chceme mír na mnoho let a staletí. Proto speciální vojenská operace pokračuje a jednání jsou cestou, která nás má k tomuto míru dovést,“ řekl mluvčí ruského prezidenta k probíhajícím jednáním o ukončení rusko-ukrajinské války.

Jako speciální vojenskou operaci označuje Rusko svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu, kterou zahájilo v únoru 2022. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí.

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Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pondělí uvedla, že před dalším jednáním o Ukrajině je třeba dosáhnout příměří a vidět ústupky ze strany Ruska. Zmínila také, že evropští ministři zahraničí připravili seznam maximálních požadavků, kterými chtějí odpovědět na stejně maximalistické požadavky Ruska.

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Peskov v pondělí uvedl, že prohlášení unijních představitelů o pokračování podpory Ukrajině a potřebě zvyšovat tlak na Rusko s cílem přivést ho k jednání svědčí o neochotě Evropanů přispět k mírovému procesu.

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Myšlenku příměří ještě před uzavřením mírové dohody Peskov odmítl. Rusko podle něj Ukrajině „nedá příležitost“, aby si „vyléčila rány“, které jí Rusko způsobuje.

Rusové při rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, které se konaly minulý týden v Abú Dhabí, představili dokument, v němž mimo jiné žádali, aby Severoatlantická aliance stáhla své jednotky a základny k hranicím z roku 1997.

NATO se v roce 1997 rozšířilo o Česko, Polsko a Maďarsko. Další země střední, východní a jihovýchodní Evropy následovaly v několika dalších vlnách rozšíření.

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