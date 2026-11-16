Rusko chce mír na staletí, řekl Peskov. Ukrajině ale nedá příležitost „vyléčit si rány“

Rusko chce mír na staletí, a proto pokračuje ve své operaci proti Ukrajině, řekl v pondělí podle státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Míru podle něj brání Evropská unie svou podporou Kyjeva. Ten se od roku 2022 brání agresi, kterou rozpoutala Moskva.
„Nechceme dočasné příměří, chceme mír na mnoho let a staletí. Proto speciální vojenská operace pokračuje a jednání jsou cestou, která nás má k tomuto míru dovést,“ řekl mluvčí ruského prezidenta k probíhajícím jednáním o ukončení rusko-ukrajinské války.
Jako speciální vojenskou operaci označuje Rusko svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu, kterou zahájilo v únoru 2022. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí.
Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za „hlubší příčiny“ války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pondělí uvedla, že před dalším jednáním o Ukrajině je třeba dosáhnout příměří a vidět ústupky ze strany Ruska. Zmínila také, že evropští ministři zahraničí připravili seznam maximálních požadavků, kterými chtějí odpovědět na stejně maximalistické požadavky Ruska.
Peskov v pondělí uvedl, že prohlášení unijních představitelů o pokračování podpory Ukrajině a potřebě zvyšovat tlak na Rusko s cílem přivést ho k jednání svědčí o neochotě Evropanů přispět k mírovému procesu.
Myšlenku příměří ještě před uzavřením mírové dohody Peskov odmítl. Rusko podle něj Ukrajině „nedá příležitost“, aby si „vyléčila rány“, které jí Rusko způsobuje.
Rusové při rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, které se konaly minulý týden v Abú Dhabí, představili dokument, v němž mimo jiné žádali, aby Severoatlantická aliance stáhla své jednotky a základny k hranicím z roku 1997.
NATO se v roce 1997 rozšířilo o Česko, Polsko a Maďarsko. Další země střední, východní a jihovýchodní Evropy následovaly v několika dalších vlnách rozšíření.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Návrat do Mexika odmítám, říká o reprezentaci Bičík. Doba experimentů je ale pryč
„Šest porážek, nula bodů, sestup do skupiny B. Hodně nelichotivá bilance v Lize národů. Musíme však vidět, že šlo o nejtěžší skupinu, snad jenom Turecko mělo stejně těžké soupeře Francii, Itálii a Belgii a také skončilo bez bodu, ostatní měli hratelnější členy," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík.
Babiš zahájil návštěvu Izraele, s Netanjahuem má jednat o obraně Česka
Český premiér Andrej Babiš přistál v izraelském Tel Avivu, kde v pondělí zahájí třídenní pracovní návštěvu Izraele. Odpoledne se setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, po jednání je naplánován komentář pro média.
Mysleli, že našli letadlo Amelie Earhartové. Takové rozuzlení výpravy za zmizelou pilotkou nikdo nečekal
Na dně tichomořské laguny se rýsoval podlouhlý předmět. Satelitní snímky naznačovaly, že by mohl patřit letadlu Amelie Earhartové, která před téměř 90 lety zmizela při letu kolem světa. Sedmnáctičlenná expedice proto vyrazila na neobydlený atol, kam se dostává jen obtížně. Po dnech na moři a pátrání mezi korály přišlo rozuzlení, které ukazuje, jak snadno dokáže příroda zmást i zkušené badatele.
Klempíř chce jednání o veřejnoprávních médiích odložit, vysvětlil proč
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) se domnívá, že jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu by nemělo pokračovat, dokud poslanci nezačnou projednávat Evropský akt o svobodě médií (EMFA).
ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.