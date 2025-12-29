„Rusko chce, aby Ukrajina uspěla,“ tvrdil Trump. Zelenskyj reagoval překvapivě

Za „báječné“ označil americký prezident Donald Trump nedělní setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Oba prezidenti se potkali v Trumpově sídle Mar-a-Lago na Floridě, kde jednali o ukončení války na Ukrajině. Podle Trumpa chce Moskva, aby Ukrajina uspěla. Americký prezident pro takové tvrzení ovšem neposkytl žádné důkazy.
„Rusko bude pomáhat. Rusko chce, aby Ukrajina uspěla,“ tvrdil americký prezident Donald Trump na nedělní tiskové konferenci s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle šéfa Bílého domu byl ruský prezident Putin „velmi velkorysý ve svém postoji k úspěchu Ukrajiny, včetně dodávek energie, elektřiny a dalších věcí za velmi nízké ceny“.
Prezident Zelenskyj zareagoval překvapeným výrazem a následně lehkým ušklíbnutím. Dále však Trumpova slova nekomentoval. Snažil se tak nejspíš předejít situaci, které musel čelit během únorového setkání v Bílém domě, kde se dostal do slovní přestřelky s prezidentem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem přímo v živém vysílání.
Podobně klidný zůstal Zelenskyj také, když Trump na začátku nedělního setkání zlehčoval ruské útoky na ukrajinská města a tvrdil, že Ukrajinci také podnikli „velmi silné útoky“ na území Ruska.
Kromě toho Trump prohlásil, že Moskva v tuto chvíli nechce zastavit boje, aby je poté musela znovu obnovit. „Tomuto postoji rozumím,“ dodal americký prezident, který krátce před setkáním s ukrajinskou delegací dlouze telefonicky hovořil s Vladimirem Putinem.
Trump zároveň několikrát řekl, že dohoda mezi oběma válčícími zeměmi je velmi blízko. Pokud se ovšem nepodaří dohodnout mír co nejdřív, bude válka pokračovat další roky a zemřou miliony dalších lidí, dodal americký prezident.
Nedělní setkání se kromě několika Trumpových sporných vyjádření nesla v přátelské atmosféře, alespoň na základě záběrů z médií. Ani po třech hodinách jednání mezi americkou a ukrajinskou delegací ovšem nebyl ohlášen zásadní průlom v jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Donald Trump v předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo. Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí v hledání cesty k míru.
Moskva se k výsledkům nedělního jednání nevyjádřila. Podle vyjádření ruské státní agentury TASS se oběma stranám pouze nepodařilo vyřešit teritoriální spory.