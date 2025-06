Levná a přesná destrukce. Rusko čekají vážné problémy, tvrdí strůjci unikátní zbraně

Ukrajinci se v době, kdy jim ruské drony řízené optickými vlákny způsobují velké ztráty, snaží technologicky opět získat navrch. Jeden z ukrajinských start-upů se nyní chlubí, že s pomocí mateřského bezpilotního stroje vyslal poprvé na vzdálené ruské cíle útočné drony, které řídí umělá inteligence.

Po zničujícím úderu Ukrajinců na letecké základny na Sibiři jde o další špatnou zprávu pro ruského agresora. Společnost StratForce tvrdí, že dokáže opakovaně použít mateřský dron GOGOL-M. Ten dopraví dva útočné FPV drony, které pak přesně zasáhnou cíle až do vzdálenosti 300 kilometrů. "Mise za 10 tisíc dolarů nahradí to, co dříve vyžadovalo řízené střely za tři až pět milionů dolarů," řekl serveru Forbes technický ředitel společnosti, který se z bezpečnostních důvodů představil pouze jako Andrij.

"Když FPV drony a mateřskou ‚loď‘ propojíme umělou inteligencí, můžeme zaručit přesné údery," tvrdí Andrij. Podle Forbesu by se na ukrajinský systém dalo pohlížet jako na operační verzi autonomního útočného systému s dlouhým doletem, který buduje Pentagon, nebo na čínskou mateřskou loď roje CGI.

Klíčovým produktem společnosti StratForce je systém SmartPilot, který využívá kombinaci pokročilých senzorů a umělé inteligence, zatímco ostatní vývojáři používají základní kamery dronů. "Aby autopilot správně fungoval, potřebuje spoustu kamer," vysvětluje Andrij.

V podstatě laserový radar LIDAR vytváří 3D mapu okolí a funguje za všech světelných a povětrnostních podmínek. Další hlavní funkcí systému SmartPilot je umělá inteligence, která kombinuje vstupy z více senzorů. Tento obraz světa jí umožňuje přijímat rozhodnutí, vytyčovat trasu letu a plnit úkoly stejně jako lidský pilot.

"Umožňuje autonomní let, navigaci a zapojení bez GPS a bez neustálé kontroly operátora," říká Andrii. Při typickém použití letí mateřská loď GOGOL-M s rozpětím křídel šest metrů do cílové oblasti a vypustí dva drony typu FPV. Každý z nich má vlastní odlehčenou verzi systému SmartPilot.

Mateřská loď se vrátí a nechá drony FPV, aby našly, identifikovaly a provedly útoky na předem definované cíle, jako jsou letecké základny, odpalovací stanoviště řízených střel nebo protivzdušná obrana. Andrij poznamenává, že systém je účinný i proti zranitelné infrastruktuře, jako jsou sklady ropy, rozvody energie a železnice.

Drony mohou přistát a čekat na přílet letadel nebo se vynořit ze svých úkrytů. Nebo mohou být ponechány v cestě konvoji, připraveny samostatně zaútočit, což je taktika, která se již běžně používá. "Podporuje přepadové mise, přistávání a vyčkávání na cíle a autonomní vyhledávání v reálném čase," říká Andrij.

Důležitým prvkem řešení je software. Drony, jak mateřské lodě, tak i FPV stroje, mohou mít libovolnou velikost, tvar i konfiguraci. StratForce podle něho může v současné době vyrábět 50 mateřských lodí měsíčně a 400 útočných dronů. Vše ale bude záviset na případných zakázkách od armády, která by po úspěšném testování ráda posunula dolet na 500 kilometrů.

"Nyní byl učiněn první zásadní krok. Zatím nevíme, jak je tato verze 1.0 účinná a jaká jsou její omezení. Je však pravděpodobné, že v příštích měsících způsobí Rusku vážné problémy," uzavírá svůj článek autor amerického serveru Forbes.

