Zahraničí

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 29 minutami
Úspěšné, opakované a masivní ukrajinské útoky na ropné provozy v Rusku mají výsledky. Kreml upřednostňuje zásobování armády bojující na Ukrajině, takže většina ruských regionů už pociťuje nedostatek paliv. U pump se tvoří dlouhé fronty, přestože ceny benzinu i motorové nafty v srpnu prudce vzrostly.
Tvrdé ukrajinské útoky. V plamenech se ocitl terminál na LNG u Finského zálivu nebo rafinerie v Novokujbyševsku a Saratově. | Video: Reuters

Nedostatek pohonných hmot se v některých ruských regionech objevuje na konci každého léta, v období vyšší poptávky ze strany zemědělců. Letos je ovšem situace horší.

K tradičnímu sezonnímu vlivu se přidali Ukrajinci, kteří začali v poslední době intenzivněji cílit na ruskou energetickou infrastrukturu. Agentura Reuters spočítala, že útoky (minimálně dočasně) vyřadily nejméně 17 procent výrobní kapacity ruských rafinérských provozů.

Související

Lavrov "ve formě": Neútočíme na civilisty. Moderátorku poslal studovat do SSSR

Sergej Lavrov
1:01

"Situace zatím vypadá obtížně, ale zvládnutelně. Většina postižených rafinerií ztratila pouze část své kapacity. Spotřebitelský trh, jako nejméně důležitý pro fungování ekonomiky a vedení války, však může čelit nebývalým problémům," píše Sergej Vakulenko, analytik z think-tanku Carnegie Endowment.

Tématu si všímají i ruská média. Například web Gazeta.ru uvádí, že podle společnosti Advanced Payment Solutions (APS) se v Rusku  od 19. do 25. srpna v průměru zvýšila cena benzinu AI-95 (obdoba Naturalu 95) o 26 kopějek za litr na 63,53 rublu (necelých 17 korun) a čerpací stanice zdražily v 77 z celkem 89 ruských regionů.

"V některých ruských regionech byl zaznamenán nedostatek pohonných hmot: Sevastopolský guvernér Michail Razvožajev slíbil vyřešit problém dodávek pohonných hmot na Krym a do Sevastopolu," tvrdí dále Gazeta.ru.

A upozorňuje na situaci, kdy vedoucí Kurilského městského obvodu Sachalinské oblasti Konstantin Istomin na svém telegramovém kanálu oznámil, že prodej benzinu AI-92 obyvatelstvu byl pozastaven z důvodu potřeby jeho dodávek pro vozidla záchranných složek.

Auta se hromadí ve frontách na benzin. Vladivostok, 22. srpna 2025.
Auta se hromadí ve frontách na benzin. Vladivostok, 22. srpna 2025. | Foto: Reuters

Dlouhé fronty u čerpacích stanic se pak objevily i v dalších dálněvýchodních regionech, například v Přímořském kraji.

"Situace s dodávkami benzinu se vrátila k normálu. Mohou být pozorovány pouze ojedinělé výpadky na jednotlivých čerpacích stanicích," uvedla regionální vláda. Podle místní firmy NNN, která palivo dodává, byla prudká poptávka po benzinu v Rusku na schůzce vysvětlena nárůstem turistického ruchu a zvěstmi o nedostatku paliva.

Související

"Učí se, že budou brzy bojovat s NATO". Rusko drsně indoktrinuje i ukradené děti

Letní tábory v ruském stylu - vojenský výcvik pro deportované Ukrajince

O tom, že se údajně všechno vrací zpět k normálu, hovoří také list Izvestija. "Dokončení oprav v ropných rafineriích umožní vytvořit stabilní přebytek objemů benzinu na domácím ruském trhu již v září a zbytek akumulovat v případě vyšší moci," míní noviny. Podle jejího zdroje to potvrdil místopředseda ruské vlády Alexander Novak.

Další zdroj Izvestije se pak domnívá, že se situace uklidňuje. "Situace s nedostatkem AI-95 na krymských čerpacích stanicích se do měsíce stabilizuje," míní Moskovskij komsomolec. Podle státní agentury TASS ovšem i tak ruská vláda prodloužila úplný zákaz vývozu benzinu až do 30. září. Postupně by se ale měl zákaz rozvolňovat.

Související

"Pro Rusy velký problém." Na vzdálené cíle útočí rakety s československou stopou

Ukrajinská raketa dlouhého doletu Flamingo
0:54

Zmiňovaný ekonomický expert Sergej Vakulenko připomíná, že se benzinové krize v Rusku vyskytly už před válkou na Ukrajině, po invazi pak byla situace relativně stabilní až do loňska, kdy Ukrajinci začali s dronovými útoky. 

"Obvykle se na každou rafinerii neprováděl více než jeden útok, škody byly odstraněny během několika dní až týdnů, zatímco sousední rafinerie pokračovaly v provozu bez přerušení," vysvětluje Vakulenko. S tím, že to pro ruský ropný průmysl působilo komplikace, ne však velké problémy. 

To se ovšem změnilo letos v srpnu, kdy má podle něj ukrajinská armáda mnohem větší zásobu dronů a je schopna útočit pravidelně a masivně, aby přetížila ruský systém protivzdušné obrany. Na druhou stranu je ovšem otázkou, jak budou poškození vážná a za jak dlouho se Rusům podaří vyřazené výrobní kapacity nahradit.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti

Rakety místo míru. V troskách Kyjeva po nočním útoku umíraly i děti
20 fotografií

“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení

“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení
0:19
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko ekonomika benzin nafta ropa Vladivostok Ukrajina Boje na Ukrajině 2022 Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Aktualizováno před 16 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 24 minutami
Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen.
před 29 minutami
Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

V srpnu prudce vzrostly ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích v Rusku, někde je ho kvůli ukrajinským útokům na rafinerie nedostatek.
před 1 hodinou
"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou.
před 1 hodinou

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Prohlédnout si 13 fotografií
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
před 1 hodinou
Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou, která je šéfkou prezidentské kanceláře.
Další zprávy