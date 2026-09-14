Rusko a Ukrajina podle Trumpa zastaví útoky na energetická zařízení

Ukrajina a Rusko souhlasily s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Podle něj tyto útoky, nikoliv jeho válka v Íránu, vedly k nárůstu globálních cen nafty. Trump to napsal v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
"Ukrajina souhlasila, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že učiní totéž! Růst cen nafty na světových trzích je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem," napsal Trump.
Minulý týden Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po hovoru šéf Bílého domu řekl, že si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a bylo by hezké, kdyby si to přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na Putinův rozkaz v rozporu s mezinárodním právem rozpoutalo útočnou válku a tvrdilo, že je jeho cílem sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat.
Moskva pro případné ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o odstoupení území. Putin také zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu Zelenského.
S Putinem Trump hovořil po skončené misi amerických vyjednávačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se setkali s Putinem v Moskvě a následně se Zelenským v Kyjevě s cílem zprostředkovat mírové řešení války.
V neděli Trump během návštěvy Irska řekl, že Zelenského vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. "Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu," řekl Trump. Stejně tak v neděli Trump odmítl spojit nárůst ceny ropy s konfliktem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února a vedl k ochromení přepravy ropy v Hormuzském průlivu.
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