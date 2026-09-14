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Zahraničí

Rusko a Ukrajina podle Trumpa zastaví útoky na energetická zařízení

ČTK
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Ukrajina a Rusko souhlasily s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Podle něj tyto útoky, nikoliv jeho válka v Íránu, vedly k nárůstu globálních cen nafty. Trump to napsal v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

FILE PHOTO: Republican National Midterm Convention in Dallas
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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"Ukrajina souhlasila, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že učiní totéž! Růst cen nafty na světových trzích je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem," napsal Trump.

Minulý týden Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po hovoru šéf Bílého domu řekl, že si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a bylo by hezké, kdyby si to přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

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Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na Putinův rozkaz v rozporu s mezinárodním právem rozpoutalo útočnou válku a tvrdilo, že je jeho cílem sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat.

Moskva pro případné ukončení největšího konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o odstoupení území. Putin také zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu Zelenského.

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S Putinem Trump hovořil po skončené misi amerických vyjednávačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří se setkali s Putinem v Moskvě a následně se Zelenským v Kyjevě s cílem zprostředkovat mírové řešení války.

V neděli Trump během návštěvy Irska řekl, že Zelenského vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. "Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu," řekl Trump. Stejně tak v neděli Trump odmítl spojit nárůst ceny ropy s konfliktem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února a vedl k ochromení přepravy ropy v Hormuzském průlivu.

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Náhlá změna jízdního řádu. Ukrajinci uvedli, kdo mohl být pravým cílem ruského útoku na vlak | Video: X/Nexta
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Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Mluvčí Kremlu Trumpova slova přivítal.

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