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Zahraničí

Ruské úřady pohrozily médiím postihem za šíření lživých zpráv o moru

ČTK
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Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor pohrozil médiím postihem za šíření nepravdivých zpráv o výskytu moru na Sibiři. Úřad analyzuje zveřejněné informace a přijme opatření v případě šíření úmyslně lživých zpráv s významným dopadem na společnost, napsala v pátek státní tisková agentura TASS. Úřady mezitím ohlásily ukončení preventivních opatření v dotčeném sibiřském regionu.

Shanghai Cooperation Organisation summit in Bishkek
Archivní foto. Ruský prezident Vladimir Putin na akci Šanghajské organizace pro spolupráci v Biškeku. Kyrgyzstán, 1. září 2026.Foto: Reuters – Petr Kovalev
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Ruské úřady ve čtvrtek popřely zprávy, že se v irkutském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií 2. října zemřela na plicní mor; ruské úřady ale výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu.

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Na poskytnutí dalších informací o nákaze naléhají Světová zdravotnická organizace (WHO) a Spojené státy.

Roskomnadzor vyzval novináře, aby používali pouze oficiální informace úřadů ohledně situace v Irkutské oblasti na Sibiři, uvedl server Fontanka. "Roskomnadzor je oprávněn požadovat, aby média odstranila úmyslně lživé materiály, a v případě odmítnutí je oprávněn zablokovat přístup ke zdroji," citoval portál vyjádření úřadu.

Ten podle TASS připomněl majitelům médií, internetových portálů a účtů na sociálních sítích jejich odpovědnost za šíření nepravdivých zpráv.

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Úřady v Irkutsku podle médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové zavedly karanténu ve třech městských nemocnicích, v dětské nemocnici a porodnici a rovněž v okresní nemocnici v Šelechově, kde laborantka zemřela. Nařídily také izolaci zhruba dvou stovek lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.

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Veškerá preventivní opatření v regionu skončila, oznámil ve čtvrtek gubernátor Igor Kobzev s odvoláním na úřad pro zdraví a ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor. Sanitární a epidemiologická situace v Irkutsku a v Šelechově je v pořádku, napsal gubernátor na sociální síti.

Laboratorní analýzy téměř 5000 vzorků neprokázaly přítomnost nebezpečných patogenních mikroorganismů. "Byla to zkouška, kterou jsme zvládli důstojně," zdůraznil.

WHO v souvislosti s podezřením na mor v Rusku v úterý označila ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké.

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Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby.

Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

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