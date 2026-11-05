Ruské tankery otáčí od amerických břehů. Sázka na naftu od Putina Trumpovi nevyšla

Jeden tanker otáčí směr Brazílie, další míří do Středozemního moře. Trumpův plán srazit ceny nafty v USA importem z Ruska se hroutí. Narazil na zuřivý odpor demokratů i řady republikánů. Americké firmy, rafinerie a provozovatelé přístavních terminálů odmítají ruskou naftu převzít. Kreml však zprávy o změnách kurzu odmítá.
Měl to být trumf, který srazí ceny nafty na amerických čerpacích stanicích před doplňovacími volbami do Kongresu – tzv. naftová dohoda mezi Trumpem a Putinem. Rusové měli dodat do USA až pět milionů tun nafty. Jenže teď první tankery s naftou mění kurz.
Tanker Talisman s 45 000 tunami nafty změnil trasu a místo do USA nyní míří do Středozemního moře. Sesterský tanker Leruo se 40 000 tunami nafty změnil destinaci a pluje do Brazílie. Poslední z trojice tankerů, které původně vyrazily do USA, Agioi Fanendes, stále pluje přes Atlantik směrem k severovýchodnímu pobřeží USA, ale i u něj se očekává změna kurzu. Zatím drží kurz směrem k USA, ale v systému vymazal původně zadaný cílový přístav New York.
Kreml však jakékoli zprávy změnách trasy ruských lodí nadále popírá. Podle zmocněnce ruského prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirilla Dmitrijeva je zpráva, kterou zveřejnil britský list Financial Times, nepravdivá a lodě pokračují v původním kurzu.
Dvě z plavidel – Agioi Fanendes a Leruo – figurují na sankčním seznamu. Americké ministerstvo financí jim přesto vydalo dočasnou licenci. Ta za určitých podmínek umožňuje dovoz ruské nafty do USA.
V USA ale od roku 2022 platí federální zákon, který výslovně zakazuje dovoz ruské ropy a paliv. Právníci upozornili, že pouhá prezidentská výjimka (licence ministerstva financí) nemůže tento federální zákon přebít. Případní kupci se tak musí obávat nejen reputačního rizika, ale i budoucích sankcí, sekundárních postihů, problémů s bankami nebo potíží při dalším prodeji.
Guvernérka státu New Jersey Mikie Sherrillová poslala oficiální dopis provozovatelům terminálů a přístavů v New Jersey, ve kterém je varovala, že přijetí ruské nafty vyhodnotí jako porušení zákona.
Ceny nafty v USA vyskočily skoro na dvojnásobek po válce USA a Izraele s Íránem a staly se jedním z hlavních důvodů Trumpovy porážky v doplňovacích volbách do Kongresu.
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