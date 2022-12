Kladivo na drony i rakety. Německé Gepardy ale na Ukrajině strádají kvůli Švýcarům

Protiletadlová vozidla Gepard ničí ruské řízené střely a íránské sebevražedné drony. Slouží ale také k tomu, aby chránila vojenské jednotky v bojích. Zasáhnout dokážou cíle ve výšce až tří kilometrů, a to na vzdálenost čtyř kilometrů. Třicet vozidel Gepard Německo Ukrajině darovalo. Posádky se ale nyní potýkají s nedostatkem munice kvůli švýcarskému embargu.

Ukrajinské protiletadlové jednotky cvičily dva měsíce, aby se naučily se systémem Gepard pracovat. Německým vojenským specialistům přitom trvá výcvik většinou 18 měsíců. "Je to jako řídit auto poprvé v životě. Ze začátku je to těžké, ale když si zvyknete, jde to lehce. Nejdřív do něj vlezl instruktor a všechno nám ukázal. Pak si za nás sedl s překladatelem a celý proces nám vysvětlil. To trvalo týden a pak jsme začali cvičit," popsal ukrajinský voják Ivan.

Ukrajinští vojáci mají ale nedostatek 35mm nábojů švýcarské výroby, které jsou právě pro děla Gepardu potřeba. Švýcarsko totiž zakázalo jejich vývoz na Ukrajinu. Německo ale hledá nové zdroje munice a přislíbilo jednotkám poslat dalších sedm vozidel Gepard.

Systém umí odhalit drony íránské výroby až do vzdálenosti šestnácti kilometrů dlouho předtím, než jsou na dosah. "Dostáváme rozkaz, jakmile cíl vstoupí do naší kontrolní zóny. Nezáleží na tom, jestli jde o dron, nebo o letadlo. Velmi rychle se pak přesuneme na palebnou pozici. Tento druh protiletadlového vozidla potřebuje terén bez stromů nebo jiných překážek, které by rušily radar. Pak můžeme oskenovat oblast," vysvětlil ukrajinský voják "Mars".

Protiletadlová vozidla Gepard kromě dronů íránské výroby pomáhají sestřelit i ruské rakety. To ukazuje i jedna z videonahrávek, která zachytila výbuch rakety na obloze. Na videu je poblíž exploze vidět systém Gepard, který lze snadno rozpoznat od jiné vojenské techniky podle rotujícího radaru.

Pamatujete ještě na tu dobu, kdy se všichni Německu smáli, že Ukajině dává techniku ze 60. let? Tenhle sestřel je max. za pár tisíc dolarů střely, která stála několik milionů dolarů - nehledě na škodu, kterou mohla napáchat na energetické infrastruktuře či na lidských žiivotech. https://t.co/IwFhHiaVmR pic.twitter.com/alMqfaNunC — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) December 5, 2022

Rusko v pondělí kolem poledne znovu zaútočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti na jihu země údery připravily o život nejméně dva lidi a další zranily. Ukrajinská protivzdušná obrana podle prezidenta Volodymyra Zelenského většinu ruských raket sestřelila. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj potvrdil, že Ukrajinci sestřelili přes 60 z více než 70 ruských střel s plochou dráhou letu, a poděkoval partnerům za poskytnuté systémy protivzdušné obrany.