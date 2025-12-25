Ruské strategické bombardéry provokovaly nad Barentsovým a Norským mořem

Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala ve čtvrtek rán Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let a v některých úsecích se v blízkosti ruských strojů objevily zahraniční stíhačky.
„Všechny lety letounů ruských vzdušných a kosmických sil se uskutečňují v přísném souladu s mezinárodními pravidly o využívání vzdušného prostoru,“ uvedlo ruské ministerstvo a dodalo, že ochranu bombardérů při nynější misi zajišťovaly stíhací letouny ruského námořnictva Su-33.
Tu-95MS (v kódovém označení NATO Bear-H) je strategický bombardér s doletem přes 15 000 kilometrů, který může nést jaderné i konvenční rakety. Moskva stroje této řady využívá k demonstrativním přeletům, ale také je v poslední době zapojila do útoků na Ukrajinu.
„Posádky (ruského) dálkového letectva pravidelně provádějí lety nad neutrálními vodami Arktidy, severního Atlantiku, Tichého oceánu, Baltského a Černého moře,“ uvádí se v dnešním prohlášení Moskvy.
