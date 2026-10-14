Ruské rakety zasáhly elektrárnu a bytový dům v Kyjevě, Ukrajina opět nedostala varování od spojenců

Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v úterý večer zasáhl elektrárnu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Potvrdil, že protivzdušná obrana před útokem nedostala varování od spojenců. Zásah utrpěla také obytná budova, jeden člověk zemřel.
„Naši partneři nás opět předem nevarovali. Hlavním cílem byla energetická infrastruktura, konkrétně teplárna a elektrárna č. 4, kterou rakety bohužel zasáhly,“ napsal Zelenskyj na X s tím, že Rusové podle zpravodajských informací připravují další odpaly balistických střel na Ukrajinu.
Zelenskyj také uvedl, že Rusko nedodržuje energetické příměří jednostranně vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina své útoky na ruské energetické cíle přerušila.
„Je naprosto nespravedlivé, že Rusko ničí naši energetickou infrastrukturu, zatímco Ukrajina nedostává ani včasná varování před odpaly balistických raket,“ dodal Zelenskyj s tím, že Spojené státy by měly pochopit, kdo nese odpovědnost za pokračování války.
Kyjevský starosta Kličko v úterý večer oznámil, že ruské síly zasáhly devítipatrový dům. Vypukl požár, který zachvátil byty v prvním až osmém patře. Na místo vyjeli záchranáři, kteří nalezli tělo jednoho člověka. Podle předběžných informací je rovněž šest zraněných. Zásah podle Klička utrpěla také skladová budova, i v ní vypukl požár.
O tom, že Ukrajina neobdržela včasné varování od spojenců, informoval Zelenskyj již v souvislosti s předchozím ruským útokem balistickými střelami na Kyjev z noci na úterý. Zdůraznil tehdy, že zpravodajské poznatky o vyslání ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy.
Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. To po Ukrajině požadoval americký prezident Donald Trump, který zemi opakovaně přičetl vinu za vysoké ceny paliv v USA.
Kyjev čelí pravidelně ruským vzdušným útokům, a to i balistickými střelami, proti nimž má Ukrajina omezené možnosti obrany. Nedostatek střel pro protivzdušnou obranu schopných ničit balistické rakety zemi nutí spoléhat se na dodávky od spojenců.
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