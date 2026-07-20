Ruské problémy s palivy rostou. Ve frontách na benzín už i umírají lidé

Palivová krize v Rusku se dál prohlubuje. Zatímco Kreml řeší výpadky rafinerií po ukrajinských útocích a rostoucí nedostatek pohonných hmot v regionech, ve frontách u čerpacích stanic už zemřeli nejméně dva lidé
Osmdesátiletý muž čekal v úterý večer na čerpací stanici ve městě Lysva v Permském kraji. K palivu se ale už nedostal. Během čekání zkolaboval a zemřel. Zatímco západní Evropa čelí v těchto dnech vlnám vysokých teplot, v Permu bylo spíše chladné letní počasí.
Podle tamních úřadů k muži dorazila záchranná služba a lékaři se ho pokoušeli oživit. Resuscitace ale nebyla úspěšná. Předběžnou příčinou smrti mělo být srdeční selhání.
Podobný případ se krátce předtím odehrál také v Petrozavodsku v Republice Karélie. Ve frontě na čerpací stanici tam zemřel pětasedmdesátiletý řidič. Podle serveru ASTRA se tragédie stala poblíž republikové nemocnice. Ministerstvo vnitra potvrdilo úmrtí seniora, jeho příčinu ale neuvedlo.
Oba případy se objevily v době, kdy Rusko čelí jedné z nejvážnějších palivových krizí posledních let. Problémy se zásobováním zasáhly desítky regionů a na některých místech vznikají dlouhé fronty u čerpacích stanic.
Vyřazené rafinerie
Za problémy stojí především výpadky ruských ropných rafinerií. Ty se staly opakovaným cílem ukrajinských dronových útoků, které mají za cíl omezit schopnost Moskvy zpracovávat ropu a financovat válku proti Ukrajině.
Podle zdrojů agentury Reuters přišlo Rusko po těchto útocích přibližně o 40 procent kapacit svých rafinerií. Analytici odhadují, že objem zpracování ropy v Rusku v červenci klesl na 3,91 milionu barelů denně. To je nejnižší hodnota od roku 2005 a o 27 procent méně než ve stejném období loni.
Ještě pesimističtější odhad zveřejnila společnost Energy Intelligence, podle které ruské rafinerie zpracovávají pouze 3,58 milionu barelů denně. Taková úroveň by byla nejnižší od roku 2002, píše ruský server The Moscow Times.
Podle analytiků nyní v Rusku stojí mimo provoz kapacity schopné zpracovat přibližně 3,1 milionu barelů ropy denně. Měsíční výpadek produkce pohonných hmot se odhaduje na 400 až 600 tisíc tun.
Ruské úřady se snaží situaci řešit omezením prodeje. Oficiální limity byly zavedeny ve více než 40 regionech. Moskva také hledá alternativní zdroje dovozu.