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Zahraničí

Ruské požadavky jsou záminkou k pokračování války, uvedla Kallasová

ČTK
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Rusové podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové znovu předkládají požadavky, které vznesli už před začátkem invaze v roce 2022, a přidávají k nim další. Jde o jasnou záminku k pokračování války, uvedla Kallasová před začátkem pondělního jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.

European Union Foreign Ministers council in Brussels
Místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová hovoří s novináři před jednáním ministrů zahraničí EU v Bruselu, 16. listopadu 2026.Foto: REUTERS – Yves Herman
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Šéfka unijní diplomacie zdůraznila, že před dalším jednáním o Ukrajině je třeba dosáhnout příměří a vidět ústupky ze strany Ruska. Evropa se zároveň musí připravit na odpověď na maximalistické požadavky Moskvy.

„Příměří je nezbytný předpoklad pro zahájení jakýchkoli dalších jednání. V tuto chvíli ho však nevidíme. Naopak Rusko situace dále eskaluje,“ uvedla Kallasová.

Ukrajina, Kyjev, Rusko, válka, drony, bombardování,
Ukrajina, Kyjev, Rusko, válka, drony, bombardování,
Ukrajina, Kyjev, Rusko, válka, drony, bombardování,
Ukrajina, Kyjev, Rusko, válka, drony, bombardování,
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Rusové podle ní nadále útočí na infrastrukturu: železnice, mosty i energetická zařízení s cílem způsobit civilnímu obyvatelstvu co největší utrpění a přimět tak Ukrajince, aby se vzdali ještě před nadcházející krutou zimou.

Evropa má podle Kallasové vytvořenou bezpečnostní architekturu, k jejímž principům se Rusko zavázalo v řadě mezinárodních dohod, včetně Závěrečného aktu z Helsinek z roku 1975 a Budapešťského memoranda z roku 1994.

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„Problémem je, že Rusko tyto závazky nedodržuje. Proto potřebujeme vidět jasné ústupky z ruské strany, které zaručí, že se jimi bude řídit,“ dodala šéfka unijní diplomacie.

Rusové při rozhovorech o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, které proběhly minulý týden v Abú Zabí, představili dokument, v němž mimo jiné žádali, aby Severoatlantická aliance stáhla své jednotky a základny k hranicích z roku 1997.

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Informoval o tom deník The New York Times (NYT). Rovněž žádali zákaz dalšího rozšiřování NATO a ukončení jeho vojenských aktivit ve východní Evropě. Moskva tak podle NYT v ničem neustoupila od svých požadavků, které vznesla bezprostředně před zahájením ruské vojenské invaze na Ukrajinu.

NATO se v roce 1997 rozšířilo o Česko, Polsko a Maďarsko. Další země střední, východní a jihovýchodní Evropy následovaly v několika dalších vlnách rozšíření.

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