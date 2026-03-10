Ruské plány na jihu Ukrajiny se zadrhly. Zelenskyj mluví o opatrném optimismu

Ukrajinské síly podle prezidenta Volodymyra Zelenského osvobodily až 435 kilometrů čtverečních okupovaného území na jihu země, a narušily tak ruské plány na ofenzivu. Zelenskyj zároveň naznačil mírný optimismus a uvedl, že situace je nyní příznivější než na konci loňského roku.
„Na jihu naší země provedly (ukrajinské síly) během posledního měsíce a půl řadu důležitých kroků z hlediska obrany a v některých oblastech i útoku,“ řekl v neděli Zelenskyj během společné tiskové konference s nizozemským premiérem Robem Jettenem v Kyjevě.
„Tyto kroky byly zaměřeny výhradně na zmaření plánů Ruské federace. Myslíme si, že jsme byli poměrně úspěšní – znovu jsme získali kontrolu nad přibližně 400 až 435 kilometry čtverečními,“ dodal.
Prezident zároveň připustil, že situace na bojišti zůstává nadále obtížná, přesto však vyjádřil mírný optimismus. „Řeknu to velmi opatrně – všichni jsou nyní optimističtější než na konci roku 2025,“ uvedl.
Ukrajina získala více území než Rusko
Zelenského slova následně potvrdil i vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj. Podle něj je Rusko navzdory téměř trojnásobné početní převaze nuceno odkládat plánované operace, zaplňovat mezery v obraně a přesouvat jednotky z jiných úseků fronty.
Syrskyj zároveň uvedl, že ukrajinské síly během jednoho měsíce znovu získaly kontrolu nad větším územím, než kolik za stejné období obsadily ruské jednotky. Dodal, že jde o první takový případ od srpna 2024, kdy ukrajinské síly zaútočily na Kurskou oblast v Rusku.
Navzdory těmto úspěchům se však ruským jednotkám daří za cenu vysokých lidských ztrát nadále postupovat na východě Ukrajiny. Podle Zelenského zůstává hlavním cílem Moskvy úplné obsazení Doněcké a Luhanské oblasti. Ruský postup se během zimy sice zpomalil, ofenziva na Donbasu však stále pokračuje.
„Jejich plány se nezměnily, pouze se odkládají, protože s prostředky a silami, které dnes mají, toho nejsou schopni dosáhnout – a také kvůli akcím našich ozbrojených sil,“ řekl Zelenskyj.
Přesné vyhodnocení situace na frontě je navíc stále obtížnější. Deník Kyiv Independent upozorňuje, že mezi územími kontrolovanými Ukrajinou a Ruskem se rozšiřuje takzvaná „šedá zóna“, což komplikuje měření skutečných územních zisků a ztrát.
Některé ukrajinské postupy zaznamenané otevřenými zdroji tak mohou podle analytiků ve skutečnosti představovat spíše rozsáhlé „vyčišťovací“ operace než přímé prolomení ruských obranných linií.
Analytici dříve varovali před ofenzivou
Na možné snahy Ruska zahájit novou velkou ofenzivu analytici upozorňovali již dříve. Ukrajinský vojenský analytik Kostjantyn Mašovec začátkem roku uvedl, že Rusko by mohlo na přelomu dubna a května zahájit rozsáhlejší útočné operace.
Podle něj se ruské jednotky mohou již nyní snažit získat výhodnější výchozí pozice ještě před zahájením hlavní fáze letní kampaně.
Podobné závěry dříve uvedli i analytici amerického Institutu pro studium války (ISW), kteří na základě kroků ruského vojenského velení předpokládají, že Moskva plánuje během léta rozsáhlé útočné operace na jihu a východě Ukrajiny. Odborníci však zároveň zdůrazňují, že tyto plány narážejí na řadu omezení, která může dále komplikovat i současná ukrajinská ofenziva na jihu země.
