Má Západ problém? Obří ruská ponorka prý dokáže odpálit mimořádně ničivé torpédo

Ruské námořnictvo převzalo nejdelší známou ponorku na světě. Její výrobce ji označuje za výzkumné plavidlo, druhá strana ale tvrdí, že může být nasazena pro špionáž a jako nosič jaderných torpéd Poseidon. Loděnice Sevmaš měla předat ponorku Bělgorod v přístavu Severodvinsk začátkem letošního července.

Odborníci podle CNN tvrdí, že se jedná o upravenou verzi ponorek s řízenými střelami třídy Oscar II. Plavidlo prodloužili, aby mohlo nést i jaderná torpéda typu stealth, první svého druhu na světě. "Pokud se Bělgorodu podaří úspěšně rozšířit o tyto schopnosti ruskou flotilu, mohla by v příštím desetiletí dát vzpomenout na dobu studené války, kdy se americké a ruské ponorky vzájemně sledovaly a lovily," tvrdí ve své analýze Brad Lendon ze CNN.

Bělgorod je se svými více než 184 metry nejdelší ponorkou. Spustili ji na vodu v roce 2019 a očekávalo se, že po zkouškách a testech bude ruskému námořnictvu dodána v roce 2020. Vše se zpozdilo kvůli pandemii koronaviru, uvedla ruská státní tisková agentura TASS.

Od ostatních ponorek s jaderným pohonem se Bělgorod liší svým posláním. Agentura TASS uvedla, že ponorka ponese nově vyvíjená torpéda Poseidon, nesoucí jaderné hlavice. Torpéda jsou navržena tak, aby mohla být vypouštěna ze vzdálenosti stovek kilometrů a "proplížit" se kolem pobřežní obrany pohybem u mořského dna.

Otazníky nad "jedinečným megatorpédem"

"Toto jaderné 'megatorpédo' je unikátní. Přetvoří námořní plánování v Rusku i na Západě, což povede k požadavkům na vývoj nových zbraní, které by na něj dokázaly odpovědět," napsal v březnu americký odborník na ponorky H. I. Sutton na webových stránkách Covert Shores. Ten už v roce 2019 napsal, že Poseidon, který by měl mít průměr 2 metry a délku přes 20 metrů, "je největší torpédo, jaké kdy bylo v nějaké zemi vyvinuto. Je třicetkrát větší než běžné 'těžké' torpédo," napsal Sutton. Použitím Poseidonu v propagandistickém příspěvku hrozil v květnu Putinův prominentní moderátor Dmitrij Kiseljov:

0:57 "Britské ostrovy by se proměnily v radioaktivní poušť," prohlásil Dmitrij Kiseljov na ruské stanici První kanál. | Video: Rossija 1, Telegram / Moscow Laundry, Twitter / Majid

Američtí i ruští představitelé podle CNN uvedli, že torpéda by mohla nést bojové hlavice o síle několika megatun, které by způsobily radioaktivní vlny, jež by učinily rozsáhlé pobřežní oblasti neobyvatelnými na desítky let. V listopadu 2020 Christopher A. Ford, tehdejší náměstek ministra zahraničí pro mezinárodní bezpečnost a nešíření jaderných zbraní, uvedl, že Poseidony jsou navrženy tak, aby "zaplavily pobřežní města USA radioaktivními vlnami tsunami".

Podle analytika CNN Brada Lendona ale existují pochybnosti jednak o zbrani samotné, tak o tom, zda bude nakonec zařazena do ruského arzenálu. "Jedná se stále o vyvíjenou technologii, jak u torpéda, tak jeho nosiče," uvedl Hans Kristensen, ředitel projektu Nuclear Information Project. Podle něj bude Poseidon připraven k nasazení až v druhé polovině tohoto desetiletí. A Kristensen upozorňuje, že samotný Bělgorod je ve skutečnosti zkušebním plavidlem pro budoucí třídu ponorek s jaderným pohonem Chabarovsk.

"Ruské ponorkové loďstvo nepodceňujme"

Dále je tu špatný výkon ruské armády ve válce s Ukrajinou, z něhož analytici částečně viní špatnou konstrukci zbraní a korupci, v jejímž důsledku je údržba ruské vojenské techniky zanedbávána. "Výkony ruské armády na Ukrajině jsou připomínkou toho, že ruské moderní zbraně nejsou stříbrné kulky a jsou nespolehlivé," řekl Kristensen. Před tímto pohledem ale varuje analytik amerického Centra pro novou americkou bezpečnost a bývalý kapitán ponorky Thomas Shugart.

"Přenášení dojmů z ruských pozemních sil a taktického letectva založených zejména na jejich špatných výkonech na Ukrajině na ruské ponorkové a jaderné síly by mohlo vést k nebezpečnému podcenění schopností a možností těchto ruských strategických sil. Bylo by to něco podobného, jako kdybychom pozorovali chaotické stahování USA z Afghánistánu a v důsledku toho zpochybňovali schopnost jejich balistických raketových ponorek plnit své jaderné poslání," varoval bývalý kapitán na amerických ponorkách.