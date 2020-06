Odplata v kauze ricin: Rusko vyhostí dva Čechy, na odjezd mají tři dny

Velvyslanec České republiky v Moskvě Vítězslav Pivoňka podle agentury TASS sdělil, že byl v pondělí na ruském ministerstvu zahraničí informován o odvetném opatření ruské strany za vyhoštění dvou ruských diplomatů před dvěma týdny z Česka. Tímto krokem je prohlášení dvou lidí za nežádoucí osoby, uvedl ambasador bez upřesnění. Odjet by z Ruska měli nejpozději 17. června.

Pivoňka nicméně rovněž řekl, že konzultace o vztazích mezi Ruskem a Českou republikou se mohou uskutečnit za několik týdnů. Hlavním tématem bude otázka týkající se sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze, napsal TASS.

Ruské ministerstvo zahraničí k předvolání Pivoňky vydalo prohlášení, v němž oznámilo, že "na základě reciprocity a článku 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích" označilo dva pracovníky českého velvyslanectví v Moskvě za nežádoucí osoby. Území Ruské federace mají i s rodinami opustit do půlnoci ze 17. na 18. června.

Česko předminulý týden vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Moskva dala hned najevo, že hodlá reagovat stejným odvetným opatřením.

Česká republika se v pátek 7. června rozhodla vyhostit dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze - Andreje Končakova, který středisko vedl a současně plnil roli vedoucího představitele organizace Rossotrudničestvo v Česku, a Igora Rybakova.

Koncem dubna unikla tajná informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel do Prahy ruský diplomat s ricinem. Jed měl být údajně určen českým politikům spojeným s odstraněním sochy maršála Ivana Koněva a přejmenováním náměstí před ruským velvyslanectvím v Praze k uctění památky zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova.