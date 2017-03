Ruské ministerstvo spravedlnosti požádalo soud o zákaz Svédků Jehovových

před 1 hodinou

Ruské ministerstvo spravedlnosti pozastavilo činnost náboženské polečnosti Svědkové Jehovovi v celé zemi a požádalo soud, aby zakázal tuto organizaci jako extremistickou. Oznámila to ruská média. Nejvyšší soud má přijmout konečné rozhodnutí o zákazu 5. dubna. "Kdyby nejvyšší soud rozhodl ve prospěch ministerstva, mělo by to pro Svědky Jehovovy v Rusku katastrofální následky," uvádí se na webu organizace. Každý z více než 170 000 jehovistů v Rusku "by mohl být trestně stíhán pouze za to, že se účastní náboženských setkání, čte si s ostatními bibli nebo mluví s lidmi o své víře". Jehovisté v Rusku oficiálně působí od roku 1991.

autor: ČTK