Měli rozdrtit obranu Ukrajiny. Experti odhalili překvapivý krach ruské válečné elity

Ruské letectvo je přes své ztráty stále poměrně silné. Agresi na Ukrajině začalo přibližně s devíti sty stíhačkami a dalšími bojovými letouny. Odhaduje se, že od února 2022 do září ztratilo jen asi 90 stíhaček, píše americký server Business Insider. Přesto není na bojišti jeho dominance znát. Vypadá to, že na vině je tradiční poslání ruské armády.

Ruská letadla dosud poskytla pozemním jednotkám jen omezenou podporu, a proto také nedošlo k rychlému vítězství invazních vojsk, které předpokládal ruský prezident Vladimir Putin. Důvodem nedostatečného nasazení útočných letadel z pohledu Ruska je to, že mu chybí podpůrné letouny.

Tento nedostatek umožnil ukrajinským protiletadlovým střelám, posíleným protivzdušnou obranou ze Západu, aby ruská letadla úspěšně likvidovaly. To donutilo agresora stáhnout letouny a v méně přesných útocích vrhat střely a bomby na ukrajinské cíle z velké vzdálenosti.

Pro vzdušné síly NATO by bylo podle Insideru řešení zřejmé: provádět mise, které by vedly k potlačení (SEAD) a zničení (DEAD) nepřátelské protivzdušné obrany. Což znamená rozvrátit a zničit baterie střel země-vzduch a radary protivzdušné obrany. To však vyžaduje dostatečný počet letounů pro zpravodajství, sledování a průzkum (ISR) a pro elektronický boj.

"Sami ruští vojenští experti možná nevěří, že Rusko vložilo své peníze nebo se zaměřilo na správné technologie," napsali v nedávném článku pro armádní časopis US Air Force's Air and Space Operations Review velitel letky amerického námořnictva pro elektronické útoky Matthew Galamison a Michael Petersen, expert na ruskou armádu na americké námořní válečné škole.

"Pozorovatelé vzdušných sil si všimli, že obranný průmysl selhal v rozvíjení schopností a kapacit, zejména v oblasti ISR a elektronického útoku pro účely potlačení a zničení nepřátelské vzdušné obrany," napsali Galamison a Petersen. Ruské letectvo se podle nich stále zaměřuje na tradiční poslání ruské armády, kterým je obrana vlasti.

"Ruská vojenská strategie obecně upřednostňuje obranu kritické infrastruktury a blízkou leteckou podporu pozemních vojsk před promítáním síly ve vzdušném prostoru, který se brání. Z tohoto důvodu utrpěl vývoj operačních koncepcí a doktríny pro operace vzdušné nadvlády, včetně SEAD/DEAD," napsali Galamison a Petersen pro odborný armádní časopis.

V ideálním případě by útočné letouny vstupující na nepřátelské území doprovázely vysoce výkonné letouny pro elektronický útok - například EA-18G Growler amerického námořnictva -, které by rušily nebo klamaly nepřátelskou protivzdušnou obranu. Ruské letectvo však používá buď přestavěné dopravní letouny, které nemohou v napadeném vzdušném prostoru "přežít", nebo pak různé modely stíhaček Suchoj s křídlovými kapslemi pro elektronický boj, které ale fungují velmi omezeně.

Pokud rušení ve vzduchu nepřipadá v úvahu, zbývají protiradiolokační střely, jako je ruská Ch-31, které mohou zaměřit a zničit nepřátelský radar. Tyto střely mohou být účinné, pokud jsou správně použity. "Přesto na základě videí, která se objevují na sociálních sítích, je nepravděpodobné, že by výška letu, profil letu a pozorovaný dolet maximalizovaly požadované účinky," napsali Galamison a Petersen. Ukrajinské jednotky se proti těmto útokům brání také tím, že při zpozorování přilétající protiradiolokační střely na krátkou dobu vypnou své radary, což způsobí, že střela cíl mine.

Dokud podle obou odborníků nebude ukrajinská protivzdušná obrana potlačena, nemůže ruské letectvo poskytovat útočícím pozemním jednotkám smysluplnou podporu. Moskva si ale začíná uvědomovat své slabiny a nasazuje na elektronický boj letadla z dob Sovětského svazu. Business Insider varuje, že vzhledem k obrovským schopnostem Ruska v oblasti elektronického boje a početnému arzenálu se bude muset Kyjev možná brzy připravit na účinnější vzdušný boj ze strany agresora.

