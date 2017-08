před 10 minutami

Ruské letectvo zabilo přes 200 bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS), kteří byli na cestě k východosyrskému městu Dajr az-Zaur, jež leží ve stejnojmenné provincii. S odkazem na ruské tiskové agentury a ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters. Bojovníci IS se soustředí v okolí Dajr az-Zauru od chvíle, co je syrské vládní síly podporované ruským letectvem vytlačily z jižní části provincie Rakka a západního území provincie Homs. Při náletech na IS byli prý rovněž zničeny jejich zbraně. Kdy se operace uskutečnila však ruské ministerstvo obrany neuvedlo.

