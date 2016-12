Ruské letectvo zaútočilo na Islámský stát v severní Sýrii

před 1 hodinou

Ruské letectvo provedlo tři nálety na pozice Islámského státu (IS) v oblasti syrského města Al-Báb. V Sýrii platí příměří, které se ale radikálů netýká. O ruském útoku informovala turecká armáda, která v této oblasti bojuje několik dní. Podle ní při ruských leteckých operacích přišlo o život 12 členů IS. Turecko bojuje v Sýrii od srpna s cílem pomoci porazit radikální IS. Přišlo od té doby o více než 30 vojáků, dalšího ztratilo v minulých 24 hodinách podle agentury Reuters při útoku IS v oblasti Azraku.Al-Báb leží v provincii Aleppo poblíž turecké hranice. Do tamních bojů je zapojeno také turecké letectvo, které podle zprávy zničilo 17 objektů používaných IS a zlikvidovalo 26 radikálů.

autor: ČTK