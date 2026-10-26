Ruské drony zkouší trpělivost NATO. Ohrožená země řeší levné řešení z Česka

Východní křídlo NATO čelí v posledních měsících nebezpečným situacím, kdy do vzdušného prostoru pronikají cílené ruské a zmatené ukrajinské drony. Alianční letectvo je ničí moderními letouny F-35 či F-16, to je ale drahý špás. Britský institut RUSI jako efektivní řešení doporučuje český letoun L-39NG Skyfox. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak reálně velká je zbrojní zakázka pro českého výrobce.
Soustavné narušování vzdušného prostoru aliance zaměstnává stíhací letectvo v Rumunsku, Polsku či Pobaltí.
Například v polovině září italský Eurofighter Typhoon zachytil a sestřelil nedaleko litevského Kaunasu ozbrojený ruský dron typu Gerbera, o měsíc později dvojice rumunských F-16 sestřelila poblíž delty Dunaje u Suliny dva proudové drony z rodiny Geran.
Jenže tyto lety vyjdou poměrně draho a dlouhodobá neudržitelnost této strategie je patrná na Ukrajině. Její flotila F-16 od roku 2024 zničila přes tisíc útočných dronů, vyčerpala však únavovou životnost draků letadel a čelí nedostatku raket vzduch-vzduch.
Český Skyfox nabízí ekonomické řešení
Řešení nabízí studie Royal United Services Institute (RUSI) z konce září, která jako nejvhodnější platformu pro vybudování protidronové letky NATO označuje český stroj Aero L-39NG Skyfox.
Letoun je výrazně levnější na provoz – oproti letounům F-16 sedmkrát a F-35 téměř devětkrát za letovou hodinu. Při testu v srpnu 2026 přesto bez problémů zachytil simulované drony třídy Geran-4 letící rychlostí až 270 uzlů. Skvělá ovladatelnost při rychlostech pod 100 uzlů mu umožňuje manévrovat i proti pomalým cílům Geran-2 a Gerbera.
Z diplomatických zdrojů prosakuje zájem Babišovy vlády prodat letouny a objevují se i spekulace, že právě východní křídlo NATO – konkrétně Estonsko – má o dostupné stroje zájem.
Zájem podle informací redakce projevil také výrobce Aero Vodochody, který do země sdílející více než 300 km dlouhou hranici s Ruskem v minulosti dodal dva cvičné letouny Aero L-39 Albatros.
„Estonsko a obecně pobaltské země vnímáme jako strategicky důležitý region, kde může náš letoun L-39 Skyfox nabídnout efektivní řešení,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Hora v reakci pro Aktuálně.cz.
„Věříme, že Skyfox představuje velmi efektivní a ekonomicky dostupné řešení současných bezpečnostních hrozeb. Jeho výhodou je víceúčelovost – slouží k výcviku pilotů i boji proti dronům,“ dodal s tím, že schopnosti stroje výrobce dále rozvíjí s firmou Thales Belgium. Ta dodává laserem naváděné raketové systémy.
Estonci mají zájem
Nový estonský ministr obrany Martin Herem už v polovině října v rozhovoru pro deník Postimees prohlásil, že nejsevernější pobaltský stát by měl vážně zvážit pořízení lehkých proudových letounů, aby dokázal efektivně čelit čím dál rychlejším a sofistikovanějším ruským útočným dronům dlouhého dosahu.
Estonsko pak i podle vyjádření jeho resortu myšlenku lehkých jetů zvažuje, zůstává nicméně zdrženlivé. „Možná akvizice lehkých letounů je předmětem úvah. V této fázi je však stále příliš brzy na diskusi o konkrétních typech a harmonogramech dodávek,“ vysvětlila pozici Tallinnu Eleka Rugam-Rebaneová z estonského ministerstva obrany.
O něco míň reálnější vypadá akvizice v Rize, lotyšské ministerstvo obrany uvedlo, že nová řešení vyhodnocuje, ale nákup neplánuje. „Ministerstvo obrany v současné době nemá žádná rozhodnutí o nákupu letounů L-39 Skyfox vyráběných společností Aero Vodochody,“ prohlásilo tiskové oddělení resortu.
A potenciální zakázku přímo odmítají ve Vilniusu. „Litva nemá v plánu pořizovat lehká letadla k boji proti dronům. Na základě zkušeností z Ukrajiny nakupujeme jiná, ekonomicky výhodnější řešení, jako jsou zachytávací drony doplněné o radary a akustické senzory podél hranic,“ vysvětlil mluvčí litevského ministerstva obrany Edvinas Česnulis.
Finanční náročnost
Britský bezpečnostní expert Tony Lawrence z estonského think-tanku ICDS připomíná finanční náročnost vojenského letectva, dodává však, že projekt by dával smysl při regionální spolupráci. Počet potřebných strojů se podle něj odvíjí od množství cílů a varuje před polovičatým řešením a jakýmikoliv „mikronákupy“, které by státním rozpočtům přinesly vysoké náklady bez garantované provozní spolehlivosti.
„Nutné minimum je peruť (peruť či letka v západních letectvech obvykle čítá 12 až 16 letounů – pozn. red.),“ tvrdí.
To odpovídá i představám šéfa resortu obrany Herema. Nejsevernější pobaltská země podle něj potřebuje tucet lehkých stíhaček. Takové letouny stojí 15 až 100 milionů eur a Estonsko je chce už léta, ale překážkou je nedostatek finančních prostředků.
Vojenské letectvo navíc vyžaduje neustálý rotační cyklus. Aby byl garantován nepřetržitý provoz a stálá pohotovost na vzletové dráze, musí být část flotily vždy v plánované údržbě. Další stroje pak slouží k kondičním letům pilotů a pouze zbývající část je okamžitě k dispozici pro bojové nasazení.
Jako logické a praktické řešení se proto nabízí sdílení kapacit v rámci celého regionu. „Mohl by to být dobrý projekt pro pobaltskou spolupráci,“ míní Lawrence.
To ale podle dostupných informací není na pořadu dne. Na druhou stranu kdy by se měl český letoun na nebi nad východním křídlem opravdu uplatnit, když ne teď.
Podle Lawrence by každopádně jistý čas zabral i výcvik techniků a pilotů, odhadem dva roky. Do té doby protivzdušná obrana regionu zůstává závislá na drahých nadzvukových stíhačkách a pozemních systémech, jejichž kapacity se ale pod tlakem dronů mohou ztenčit.
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