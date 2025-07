"Zúčtování je nevyhnutelné." Ruské banky padnou. Otázkou je, jak tvrdě, píše server

Ač odříznut od globálních finančních trhů a zbaven zahraničního kapitálu, se ruský bankovní systém více než tři roky vzpíral sankcím. "Iluze však netrvá věčně. Trhliny se již tvoří a zúčtování je nevyhnutelné," tvrdí ve svém ekonomickém komentáři server The Moscow Times.

Největší ruský výrobce automobilů Avtovaz by mohl zkrátit pracovní týden. Nemá kupce, drtí ho vysoké úrokové sazby. | Video: Reuters

Ruské banky jsou stále více podrobovány kapitálovým kontrolám a vládním intervencím. Nutí je poskytovat úvěry a vést kreativní účetnictví. "Sankce se zpřísňují, válečná ekonomika sílí, likvidita se tenčí, devizové rezervy se zmenšují a riziko se hromadí za dveřmi," tvrdí v článku analytik Jason Corcoran.

Nejméně tři z třinácti největších ruských bank se podle agentury Bloomberg chystají požádat centrální banku o finanční pomoc. Prudce jim rostou špatné úvěry a finanční rozvahy se prohýbají pod rostoucím tlakem. "Finanční krizi by mohl spustit jeden kolaps. Tři kolapsy by byly katastrofální," tvrdí The Moscow Times.

Dokonce lidé z Kremlem ovládaných Sberbank a VTB připouštějí, že rozsah nedobytných pohledávek je mnohem větší. Zdroje Bloombergu potvrzují, že zdánlivá stabilita je jen fasáda, podepřená kreativním účetnictvím a politickým tlakem. "Všechno není tak dobré, jak to vypadá na papíře," řekl agentuře zdroj z ruské banky.

Centrální banka omezuje zveřejňování klíčových informací a podporuje v tom jednotlivé banky. Její zprávy o platební bilanci jsou nyní tak zpožděné a zkreslené, že někteří analytici vyzvali regulační orgán, aby je úplně přestal vydávat.

"Finanční architektura, která se zdála odolná, je nyní křehká, neprůhledná a nebezpečně předčasně zadlužená. Riziko bankovní krize nezávisí na jediné události, ale na pomalém a neustálém hromadění neudržitelného tlaku v celé ekonomice," myslí si Corcoran.

Firemní úvěry v Rusku dosahují bodu zlomu. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby zůstávají vysoké mnohem déle, než se očekávalo, mnoho společností sklouzává do stavu před bankrotem. Podle šéfa banky VTB Andreje Kostina si některé společnosti půjčují pouze na úhradu úroků ze stávajících dluhů.

Hlavní úrokové sazby, které byly v červnu na 20 procentech, jsou pro ekonomiku časovanou bombou. I když pomáhají omezovat inflaci a podporovat rubl, dusí ekonomiku tím, že činí úvěry nedostupnými. Banky zaznamenávají propad poptávky po úvěrech, zatímco jim rostou špatné dluhy. To snižuje zisky a kapitál.

"Aby šéfka centrální banky Elvira Nabiullinová zkrotila přehřátou Putinovu válečnou ekonomiku, udržuje velmi vysoké úrokové sazby a snaží se omezit spotřebitelské a firemní úvěry uprostřed prudce rostoucích vojenských výdajů, které tvrdohlavě udržují inflaci na vysoké úrovni. Hospodářský růst prudce zpomaluje," píše Corcoran.

"Je nemožné to vybalancovat. Nabiullinová přistává s hořícím letadlem s mnoha zaseknutými klíčovými ovládacími prvky na ranveji zahalené v mlze," dodává.

