Přeskočit na obsah
Benative
11. 1. Bohdana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ruské a čínské lodě kolem Grónska? Nesmysl, vyvracejí Trumpova slova diplomaté

ČTK

Diplomaté severských zemí odmítli tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se v okolí Grónska pohybovaly či pohybují ruské a čínské lodě.

Arktické Grónsko a Kanada
Arktické Grónsko a KanadaFoto: Patrícia Pečnerová
Reklama

Napsal to server britského listu Financial Times. Odvolává se na dva diplomaty severských zemí, kteří mají přístup k bezpečnostním brífinkům NATO. Trump chce největší světový ostrov, který má zásoby nerostných surovin, připojit ke Spojeným státům.

„Prostě to není pravda, že tam jsou Číňané a Rusové. Viděl jsem zpravodajské informace. Nejsou tam žádné lodě, žádné ponorky,“ uvedl jeden z vysoce postavených diplomatů. „Ta představa, že by vody kolem Grónska byly plné ruských a čínských lodí či ponorek, jednoduše není pravdivá. V Arktidě jsou, to ano, ale na ruské straně,“ uvedl druhý z diplomatů.

Související

Server Financial Times neuvedl, z jakých zemí diplomaté pocházejí, jen že každý je z jiné. Poznamenal také, že se pozorování týká posledních několika let.

Britský server připomíná, že pro svou touhu připojit Grónsko k USA použil Trump už několik zdůvodnění - od národní bezpečnosti až po těžební zájmy. S tím, jak se podle listu jeho rétorika stala agresivnější, zmínil opakovaně také ruská a čínská plavidla, která se podle něj pohybují všude kolem ostrova, který je autonomní součástí Dánského království.

Reklama
Reklama

„Pokud to neuděláme my, zmocní se Grónska Rusko nebo Čína,“ tvrdil mimo jiné bez jakýchkoliv důkazů, že by o to Moskva či Peking usilovaly.

Grónsko, které má kolem 57 tisíc obyvatel, Dánsko i další evropské země Trumpovy úvahy odmítají. O budoucnosti ostrova mohou podle nich rozhodnout pouze jeho obyvatelé. Trump v souvislosti se snahou získat Grónsko nevylučuje ani použití vojska.

Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Střeva, kolonoskopie
Střeva, kolonoskopie
Střeva, kolonoskopie

Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař

Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.

Ilustrační fotografie, ropná plošina na moři, ropa, těžba ropy, 2017
Ilustrační fotografie, ropná plošina na moři, ropa, těžba ropy, 2017
Ilustrační fotografie, ropná plošina na moři, ropa, těžba ropy, 2017

ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři

Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.

Reklama
Michal Krčmář
Michal Krčmář
Michal Krčmář

Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně

Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.

Reklama
Reklama
Reklama