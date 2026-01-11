Ruské a čínské lodě kolem Grónska? Nesmysl, vyvracejí Trumpova slova diplomaté

Diplomaté severských zemí odmítli tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se v okolí Grónska pohybovaly či pohybují ruské a čínské lodě.
Napsal to server britského listu Financial Times. Odvolává se na dva diplomaty severských zemí, kteří mají přístup k bezpečnostním brífinkům NATO. Trump chce největší světový ostrov, který má zásoby nerostných surovin, připojit ke Spojeným státům.
„Prostě to není pravda, že tam jsou Číňané a Rusové. Viděl jsem zpravodajské informace. Nejsou tam žádné lodě, žádné ponorky,“ uvedl jeden z vysoce postavených diplomatů. „Ta představa, že by vody kolem Grónska byly plné ruských a čínských lodí či ponorek, jednoduše není pravdivá. V Arktidě jsou, to ano, ale na ruské straně,“ uvedl druhý z diplomatů.
Server Financial Times neuvedl, z jakých zemí diplomaté pocházejí, jen že každý je z jiné. Poznamenal také, že se pozorování týká posledních několika let.
Britský server připomíná, že pro svou touhu připojit Grónsko k USA použil Trump už několik zdůvodnění - od národní bezpečnosti až po těžební zájmy. S tím, jak se podle listu jeho rétorika stala agresivnější, zmínil opakovaně také ruská a čínská plavidla, která se podle něj pohybují všude kolem ostrova, který je autonomní součástí Dánského království.
„Pokud to neuděláme my, zmocní se Grónska Rusko nebo Čína,“ tvrdil mimo jiné bez jakýchkoliv důkazů, že by o to Moskva či Peking usilovaly.
Grónsko, které má kolem 57 tisíc obyvatel, Dánsko i další evropské země Trumpovy úvahy odmítají. O budoucnosti ostrova mohou podle nich rozhodnout pouze jeho obyvatelé. Trump v souvislosti se snahou získat Grónsko nevylučuje ani použití vojska.
Půlka Čechů má ve střevě polypy. „Zbavte se jich, přerůstají v rakovinu," radí lékař
Stačí málo: nechat si včas vyšetřit střevo. Riziko, že člověk zemře na rakovinu, se tím sníží až o 90 procent. „Při takzvaném kolonoskopickém vyšetření, kdy se lékař podívá do útrob střeva kamerou, se totiž odstraní i všechny nezhoubné výrůstky, které by se mohly v budoucnu v rakovinu zvrhnout,“ popisuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ve svém pravidelném videoseriálu. A to se vyplatí.
Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu
Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.
ŽIVĚUkrajinci zaútočili na ruské ropné plošiny v Kaspickém moři
Ukrajinské síly zaútočily na tři vrtné plošiny ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři. Informoval o tom generální štáb ukrajinské armády. "Tato zařízení se podílejí na podpoře ruské okupační armády. Byly zaznamenány zásahy. Rozsah škod se upřesňuje," napsal generální štáb na platformě Telegram.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely.
Povzbuzení před olympiádou. Česká štafeta zajela nejlepší výsledek v sezoně
Biatlonisté Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig skončili na Světovém poháru v Oberhofu šestí ve štafetě. Zhruba měsíc před začátkem olympijských her je to jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.