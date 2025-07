"Ruská válečná lodi, jdi do p*dele." Poslední z obránců ostrova se vrátil ze zajetí

Zpátky na Ukrajinu se po středeční výměně vězňů vrátil poslední z legendárních obránců Hadího ostrova. Třináct ukrajinských pohraničníků bránilo ostrov krátce po vypuknutí ruské invaze do jejich země. A tehdy také z úst obránců zazněla památná věta o ruské válečné lodi.

Pohraničník Vitalij Hyrenko se domů vrátil v rámci výměny zajatců, která na základě dohody mezi Ukrajinou a Ruskem proběhla 23. července. Spolu s ním se na Ukrajinu vrátili těžce nemocní a ranění vojáci, včetně těch, kteří byli zajati hned v první den ruské invaze v únoru 2022. V rámci výměny mělo jít o přibližně 250 osob z obou stran. Hyrenko je tak posledním z obránců Hadího ostrova, který se vrátil domů.

Zpočátku přitom nebylo jasné, zda někdo z členů pohraniční stráže vůbec přežil. Vše začalo před třemi lety na konci února.

K Hadímu ostrovu, který se v Černém moři nachází zhruba 50 kilometrů od ukrajinského pobřeží a 150 kilometrů jižně od Oděsy, připlula ruská válečná loď. Její posádka vyzvala třináct pohraničníků na ostrově, aby se vzdali.

Ostrov má strategicky významnou polohu - skýtá totiž možnost kontroly nejen nad přístavy a námořní dopravou v severozápadní části Černého moře a ústí Dunaje, ale i nad vzdušným prostorem v okolních černomořských pobřežních oblastech.

"Toto je ruská válečná loď. Vyzývám vás, abyste odložili zbraně a vzdali se. Vyhnete se krveprolití a zbytečným obětem. Jinak budete ostřelováni," zněla výzva Rusů směrem k Ukrajincům. Ti se ale nevzdali. "Ruská válečná lodi, jdi do p*dele," zněla jejich odpověď, která během dalších měsíců doslova zlidověla.

Rusové ostrov zasypali střelami a Ukrajinci nakonec padli do zajetí, původně se spekulovalo i o jejich smrti. Obránce ostrova Rusové brutálně vyslýchali a mučili. Chtěli zjistit, kdo památnou větu pronesl.

"Bezdůvodně do nás kopali nebo nám pouštěli elektrický proud do genitálií. Mě bili obuškem do spodní části zad. Měl jsem pak se zády problémy. Následovalo dalších dvacet ran obuškem. Poté ho odložili a dali mi elektrošoky na nohy a ruce, páteř a krk," popsal další z dříve propuštěných pohraničníků Jurij Kuzminskij.

Poslední ze členů pohraniční stráže se tak na svobodu dostal po více než třech letech v zajetí. Samotný Hadí ostrov Ukrajinci dobyli zpět jen pár měsíců od začátku invaze.