Ruska vymyslela, jak dodávat elektřinu na Krym. Tajná služba ji zatkla kvůli špionáži pro Rumunsko

Karina Curkanová působila jako vysoká manažerka státní energetické společnosti. Je podezřelá, že vynášela informace o Krymu Rumunsku.

Moskva - Karina Curkanová byla vycházející hvězda ruské společnosti. Ve státní energetické firmě RAO JES měla na starosti obchod. V polovině června ji zatkla tajná služba FSB.

Kontrarozvědka ji podezřívá, že cizím tajným službám předávala informace o dodávkách elektřiny na Krym a do takzvané Luhanské lidové republiky. Na to, že citlivé informace unikají do zahraničí, podle ruského deníku RBK upozornila ruská rozvědka Služba vnější rozvědky (SVR).

Moskevskému listu to řekl zdroj jedné ze silových struktur. "Od rozvědky přišla informace, že někdo pouští informace Rumunsku, které je členem NATO a stojí za ním Washington. Týkaly se toho, kdo s námi pracuje na Ukrajině, na Donbasu, na Krymu a v dalších regionech, kam dodáváme elektřinu. Kdo spolupracuje, kdo se s námi odmítá bavit, s kým vůbec jednáme, jaké jsou problémy a schémata práce," řekl listu RBK zdroj.

Podezření vcelku logicky padlo na Curkanovou. Byla to totiž ona, která v roce 2014 vymyslela způsob, jak dodávat elektřinu na anektovaný poloostrov. Na Krymu se téměř žádná elektřina nevyráběla. Ukrajinská vláda kvůli problémům s dodávkami uhlí z Donbasu, kde již působili Moskvou podporovaní separatisté, pohrozila omezením dodávek elektřiny na poloostrov.

Karina Curkanová tehdy založila dceřinnou společnost OOO COR, která prodávala ruskou elektřinu na Ukrajinu a následně nakupovala u společnosti DTEK ukrajinského oligarchy Rinata Achmetova stejné množství elektřiny a dodávala ho na Krym. Elektřinu prodávala za 2,4 rublu za kilowatthodinu a nakupovala za 2,99 rublu.

Několik občanství

Jak tvrdí ukrajinští komentátoři, rozdíl v ceně měl nejbohatšího Ukrajince Achmetova motivovat, aby zajistil u kyjevské vlády hladké fungování dodávek. Ukrajinští radikálové v listopadu 2015 vyhodili do povětří sloupy vysokého napětí a tím dodávky skončily.

Shodou okolností se tak stalo zrovna v době, kdy Moskva nainstalovala kabel, který přes moře zásoboval poloostrov elektřinou ze sousední krasnodarské oblasti. Zlé jazyky proto tvrdí, že ve skutečnosti šlo o záminku, jak ukončit platnost smlouvy s Achmetovem.

Karina Curkanová také vymyslela způsob, jak elektřinou zásobovat mezinárodně neuznanou Luhanskou lidovou republiku. Na rozdíl od sousedního Doněcku zde není dostatek elektráren, separatisté musí elektřinu dovážet z Ruska.

Podle zdrojů deníku RBK Curkanová nechala tyto dodávky napsat jako ztráty rozvodné společnosti, které kryjí tarify pro průmyslové uživatele. Moskva tak Luhansk sponzoruje elektřinou v ceně zhruba 2,5 miliardy rublů (asi 1,17 miliardy korun). Ostatně pro Curkanovou to není nic nového, již dříve se zabývala dodávkami elektřiny do další separatistické republiky v Podněstří.

K Podněstří má Curkanová blízko. Je občankou Moldavska a až do roku 2016 si ponechávala i moldavské občanství. Moldavané mají možnost získat ve zjednodušené proceduře rumunské občanství a Curkanová toho využila.

Rumunský ministr zahraničí Teodor Melescan potvrdil, že Curkanová má občanství země a podotkl, že podle jeho informací jich má Curkanová několik. Její advokáti ale odmítají, že by předávala informace rumunské či jakékoliv jiné rozvědce.

