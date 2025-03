Ruská snaha o "last minute" zisky u Chersonu. Na zteč posílají sebevražedné oddíly

Zatímco se zdá, že mírová jednání, která vedou Američané odděleně s Rusy a Ukrajinci, mírně postupují, ruští vojáci se snaží o zisky dalších území. Dle Ukrajinců usiluje Moskva o vylepšení pozic zejména v kontextu budoucích nároků na Chersonskou oblast. Neváhá proto posílat své lidi na téměř jistou smrt.

Samotné město Cherson je podle zpráv z místa pravidelně terčem dělostřelecké palby a útoků dronů. Podle gubernátora Chersonské oblasti Oleksandra Prokudina se Rusové nadto snaží získat blízký opěrný bod za řekou Dněpr.

Cíl je podle něj jasný. Mít co nejlepší ospravedlnění a argumenty pro budoucí nárokování celé Chersonské oblasti, protože nyní Rusové ovládají pouze část regionu ležící na východní (levé) straně toku.

"Zkoušeli to už na čtyřech místech. Denně se snaží řeku přejít. Slyšeli jsme od naší rozvědky, že ruské velení vojákům v oblasti řeklo, že musí řeku za každou cenu překročit. Ne všichni jsou ale ochotni to udělat," popsal Prokudin pro britský list The Guardian.

Podle něj vojáci moc dobře vědí proč. "Naprostou chápou, že jde o sebevražednou misi," vysvětlil. Rusové se totiž stávají lehkými cíli dronů a "sebevražedné oddíly" dle gubernátora mají posloužit hlavně k tomu, aby si v případě úspěchu, který však není pravděpodobný, mohli Rusové pro budoucí vyjednávání odškrtnout, že jsou přítomni i na západní (pravé) straně toku řeky Dněpr.

Prokudin v této souvislosti tvrdí, že Rusko zintenzivnilo údery v oblasti nedlouho poté, co v únoru bez účasti ukrajinské strany odstartovala úvodní rusko-americká jednání o možnostech ukončení konfliktu. V samotném Chersonu, který se rozprostírá nad ústím Dněpru, žil před válkou asi milion obyvatel. Nyní na straně kontrolované Ukrajinou zbyla zhruba desetina.

Rusové se přitom už při úvodních měsících své invaze na Ukrajinu, která začala v únoru roku 2022, značné části Chersonské oblasti zmocnili. Následně však při ukrajinské protiofenzivě museli z některých částí ustoupit. Oficiálně nicméně oblast považují za svoji a zahrnuto je to už přes dva roky i v ruské ústavě.

