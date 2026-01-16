Ruská rozvědka chystala žhářský útok v Česku, oznámila litevská prokuratura

Litva obvinila šest lidí ze Španělska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Běloruska, kteří se měli pokusit o podpálení podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě. Ten se odehrál v roce 2024 a podle zjištění tamní prokuratury za ním stála ruská vojenská rozvědka GRU. Skupina se podle vyšetřovatelů pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
„Zločinci se zaměřili na infrastrukturu společnosti UAB TVC Solutions se sídlem v Šiauliai a na produkty této společnosti – mobilní stanice pro analýzu rádiového spektra určené pro ukrajinské ozbrojené síly v hodnotě přibližně 1,5 milionu eur (zhruba 36 milionů korun – pozn. red.),“ napsala na webu kancelář litevského generálního prokurátora.
První pokus se odehrál v noci 17. září 2024, kdy se španělský a španělsko-kolumbijský občan na místo vydali a přinesli s sebou materiál, kterým chtěli útok spáchat. Kvůli kolemjdoucím se jim to ale nakonec nepodařilo.
Z místa činu okamžitě odjeli do Rigy v sousedním Lotyšsku, kde je ještě téhož dne tamní policie zadržela.
Podruhé se o totéž pokusili občan Ruské federace a občan Běloruska na stejném místě o pět dní později. V tu chvíli se podle vyšetřovatelů domnívali, že se akce povedla a místo činu opustili, k žádné škodě ovšem nakonec nedošlo, protože prostředky použité k zapálení nedokázaly zapálit produkty uskladněné na dvoře společnosti.
Do útoků bylo zapojeno víc lidí, Litva jich obžalovala šest a ti jsou ve vazbě. Předběžné vyšetřování pokračuje u dalších čtyř podezřelých, jednoho z nich zadržela kolumbijská policie na základě mezinárodního zatykače. Po zbylých třech je vyhlášeno pátrání.
„Ve spolupráci se zahraničními orgány a po vyhodnocení získaných informací o podobných trestných činech, které mohli spáchat členové výše zmíněné teroristické skupiny v České republice, Rumunsku a Polsku, byl pod koordinací Eurojustu zřízen společný vyšetřovací tým,“ pokračovali v popisu vyšetřovatelé.
Na základě dat a informací tajných služeb se domnívají, že jsou pachatelé ve spojení s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. Ta podle informací české policie stojí například za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.
Stejná skupina, která se pokusila o žhářský útok v Litvě, se podle vyšetřovatelů pokoušela o podobné útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.
„Podle dostupných údajů výše zmíněné osoby v České republice koordinovaly a organizovaly podobné trestné činy, kdy se pokusily zapálit autobusy provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy, pobočku České pošty, nákupní centra a dokonce i kino,“ řekl na páteční tiskové konferenci zástupce náčelníka litevského úřadu kriminální policie Saulius Briginas podle webu lrt.lt.
Rusko tak pokračuje v provokacích a sabotážích v západních zemích. Před měsícem například deník Financial Times přinesl zprávu, že Rusko plánovalo útočit na lety do USA a způsobit leteckému průmyslu větší narušení než jakýkoli jiný teroristický čin od útoků na Světové obchodní centrum.
Evropské tajné služby sice podle deníku akcím zabránily, faktem ovšem je, že Rusko nyní představuje pro civilní životy v Evropě stejně velkou hrozbu jako islamistický terorismus.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Soud zprostil Speychala obžaloby ve vedlejší kauze kolem ČKD Praha DIZ
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Dalších pět lidí uznal vinnými, kromě vězení jim uložil i peněžité tresty a zákazy činnosti. Obžalovaní vinu odmítli, rozsudek není pravomocný. Speychal je obžalovaný i v hlavní kauze kolem ČKD Praha DIZ, v té soud dosud nerozhodl.
Nejmladší šampion za 74 let. Chce být jako Štybar, drtí vlámštinu a sní o olympiádě
Kryštof Bažant dokázal to, co se v cyklokrosu nepovedlo ani Radomíru Šimůnkovi nebo Zdeňku Štybarovi. Národní šampionát elitní kategorie ovládl v pouhých 18 letech a jen potvrdil nálepku velkého talentu napříč disciplínami. Hned po promrzlém sobotním závodě mezi komíny a pecemi ve Vítkovicích vyrazil do Španělska.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).