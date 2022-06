Byla kriticky nízko. Kolem jaderné elektrárny proletěla ruská raketa, tvrdí Ukrajinci

Ukrajinská státní společnost Energoatom zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery, na kterém podle ní prolétá "kriticky nízko" nad jadernou elektrárnou v Južnoukrajinsku ruská řízená střela. Podle Energoatomu je na videu z nedělního rána v 5:30 vidět "řízenou střelu podobnou raketě typu Kalibr".

Video zveřejnili v době, kdy Rusko zhruba po měsíci zahájilo nové letecké údery na Kyjev. Podle americké stanice ABC News zasáhly vlakové depo. Společnost Energoatom uvedla, že raketa na záběrech je "pravděpodobně jednou z raket, které metropoli zasáhly".

Americká CNN ale oponuje, podle ní raketa mířila do přístavního města Mykolajiv, které je rovněž pod stálými útoky. CNN uvedla, že po výbuchu zasaženého objektu zemřeli tři lidé.

Mluvčí Mezinárodní agentury pro atomovou energii Fredrik Dahl pro server Business Insider uvedl, že agentura se průletem rakety zabývá. "Každý takový incident by byl mimořádně vážný," řekl Dahl. "Pokud by raketa vyletěla mimo svou dráhu do blízkosti jaderné elektrárny, mohlo by to mít vážný dopad na její celistvost a mohlo by to vést k jaderné havárii," dodal mluvčí.

Energoatom průlet označil za "akt jaderného terorismu" ze strany Ruska. "Rusko nadále ohrožuje jadernou bezpečnost ukrajinských jaderných elektráren a hrozí světu novou jadernou katastrofou," sdělila firma. Podle nezávislého ruského zpravodajského webu Meduza se ruské ministerstvo obrany v neděli k incidentu nevyjádřilo.