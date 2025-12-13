Ruská raketa mu zabila matku. Příběh ukrajinského chlapce rozplakal tlumočnici

Dojemné video zachytilo 11letého Romana Oleksiv, který ve středu rozplakal tlumočnici v Evropském parlamentu. Malý chlapec před třemi lety přežil výbuch ruské rakety, která zasáhla kliniku ve městě Vinnycja. Jeho matka útok nepřežila. Chlapec od té doby podstoupil desítky operací.
„Zdravím všechny, jmenuji se Roman, je mi 11 let. Pocházím z Ukrajiny a nyní žiji ve Lvově,“ představil se mladý chlapec v Evropském parlamentu. Právě tam uváděl dokumentární film o ukrajinských dětech zasažených válkou.
„Čtrnáctého července 2022 jsme s mámou byli ve Vinnycji na klinice, když nás zasáhly tři ruské rakety. A to bylo naposledy, co jsem svou matku viděl a mohl se s ní rozloučit,“ dodal Roman, který kvůli zraněním v posledních třech letech podstoupil více než 36 operací.
„Viděl jsem ji pod sutinami, viděl jsem jen její vlasy. Stihnul jsem ji ještě pohladit a rozloučit se s ní,“ popsal srdceryvné okamžiky. Viditelně dojatá tlumočnice po chvíli neudržela slzy, a větu tak musel dokončit její kolega.
Romanovi způsobil útok popáleniny na 45 procentech těla. Chlapec měl také poškozené orgány a jeho stav byl vážný. Během tří let podstoupil intenzivní rehabilitaci, aby se mohl vrátit do školy.
„Společně jsme silnější. Nikdy se nevzdávejte a pomozte ukrajinským dětem,“ vzkázal ke konci besedy Roman. Díky několikaleté rehabilitaci a desítkám operací se teď znovu může věnovat svému oblíbenému sportu, kterým je tanec.
Ruský útok na město Vinnycja před dvěma a půl lety zasáhl civilní oblast včetně zdravotnické kliniky. Nepřežilo jej tehdy 23 lidí, včetně tří dětí, více než sto dalších osob utrpělo zranění.