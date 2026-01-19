Ruská obrana se vyčerpává. Útoky Kyjeva budou čím dál účinnější, tvrdí rozvědka

Ukrajina provádí stále účinnější útoky proti cílům na území Ruska, konstatuje šéf estonské rozvědky Ants Kiviselg pro analytický server Russia Analysed. Vzhledem k narůstajícímu opotřebení ruských systémů protivzdušné obrany je podle něj možné očekávat, že ukrajinské útoky budou čím dál účinnější.
„Rostoucí počet útočných prostředků a rozšiřující se spektrum jejich typů bude pro Ruskou federaci v blízké buducnosti stále větším problémem,“ odhaduje Kiviselg.
Z otevřených zdrojů samotné Ruské federace podle něj vyplývá, že Ukrajina v letošním roce denně útočí na cíle v Moskevské oblasti.
Server Russia Analysed předpokládá, že v roce 2026 budou ukrajinské údery dlouhého dosahu častější a přesnější. Odkazuje se přitom na objem munice spotřebované během války ruskými silami a také na počet zničených systémů ruské protivzdušné obrany.
Větší účinnost ukrajinských úderů podle serveru povede k větším škodám na straně ruských ozbrojených sil i ruské ekonomiky. V konečném důsledku to podle severu povede ke snížení schopnosti Ruska pokračovat s udržováním narativu o nevyčerpatelných zdrojích a o Kremlem deklarované schopnosti bojovat tak dlouho, jak bude potřeba.
ŽIVĚEvropa se má soustředit na Ukrajinu, ne na Grónsko, vzkázal Trump a opět pohrozil cly
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své úsilí nedostal Nobelovu cenu. Evropě pak v pondělním rozhovoru vzkázal, že se má soustředit na válku Ruska s Ukrajinou, nikoliv na Grónsko. Zároveň podotkl, že naplní svou hrozbu zavedení dalších cel, pokud nebude dohoda o Grónsku.
Ustojí to NATO? Spor s Trumpem o Grónsko rozhádá celou alianci, bojí se experti
Vzájemné vztahy mezi Spojenými státy a Evropou se dostaly na bod „grónského“ mrazu. Ostrá slova padají na obou stranách Atlantiku. Americký prezident Donald Trump už několik týdnů hrozí obsazením Grónska a nově také další obchodní válkou. Některé evropské státy mezitím volají po tvrdé odplatě. Hrozí rozpad NATO? Zeptali jsme se expertů na mezinárodní vztahy.
ŽIVĚSobectví, zlobí se prezident. Koalice podle Okamury odmítá prodej L-159 Ukrajině
Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině. Po jednání lídrů stran vládní koalice to řekl předseda SPD Tomio Okamura s tím, že tak rozhodla koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) později řekl, že koalice o věci nerozhodovala, pouze konstatovala, co jí řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Armáda podle Babiše letadla potřebuje. "Česko blíží spíše sobectví než solidaritě," reagoval kriticky prezident.
Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino
Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.
"Už sklapni." Svrčina dlouho deptal hvězdného Španěla, ten musel předvést obrat roku
Na kurtu strávili čtyři a půl hodiny a jen míček scházel k tomu, aby Australian Open v pondělí slavilo další velkou senzaci. Dalibor Svrčina měl mečbol na zkušeného Jaume Munara. Tenista z Barcelony si s českým outsiderem dlouho nevěděl rady a nervy měl na pochodu.