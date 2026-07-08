Ruská noční můra. Ukrajina získala „neviditelné“ norské střely NSM

Podle twitterového účtu Front_Ukrainian, který sleduje válku mezi Ruskem a Ukrajinou, dostala napadená země střely RGM-184A NSM. Twitterový účet tvrzení podložil o víkendu snímkem, na němž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje s poradci a důstojníky právě u tohoto odpalovacího zařízení. Kancelář prezidenta tuto fotku zveřejnila při návštěvě vojenské základny v Oděse.
Zajímavostí je, že ani norská firma Kongsberg, která tyto špičkové střely vyrábí, ani norské ministerstvo zahraničí se nikdy na veřejnosti nezmínily o možnosti dodání tohoto vysoce sofistikovaného zbraňového systému Kyjevu. Takže se to může jevit jako jisté překvapení.
O tomto systému a jeho použití na Ukrajině neexistují skoro žádné informace, lze tedy jen spekulovat, k jakým účelům Ukrajina střelu nasazuje a jaké množství střel vlastně obdržela. Společně se střelami NSM byly zveřejněny i snímky střel NEPTUN, které se nesmazatelně zapsaly do historie v dubnu 2022, kdy potopily vlajkovou loď ruské Černomořské floty, křižník Moskva.
AGM-184 NSM patří k naprosté špičce ve své kategorii. Jedná se o střelu s plochou dráhou letu se schopností stealth, ale existuje i protilodní varianta. Její hmotnost činí 400 kilogramů, přičemž nálož samotná představuje 120 kilogramů. Střela dosahuje rychlosti 950 kilometrů za hodinu a dolet se liší podle verze. Nejnovější verze má dosah přesahující 300 kilometrů.
Samotná střela je naváděna systémem GPS, inerciální navigací a systémem TERCOM – jednoduše řečeno, jedná se o navádění podle porovnávání profilu terénu. Střela je také nesmírně drahá, jeden kus vychází v přepočtu zhruba na 45 milionů korun.
V současné době je střela ve službě armád Norska, Spojených států a Polska. Střelu si objednaly armády Lotyšska, Bulharska, Kanady, Německa, Španělska, Dánska a Rumunska.
Původně měl systém být odeslán i do Malajsie, z toho ale sešlo z důvodu změny pravidel pro export zbraňových systémů. Tento incident vyvolal diplomatickou přestřelku mezi Norskem a Malajsií. Malajsie nakonec oznámila, že si místo střel NSM pořídí francouzské protilodní střely EXOCET.
Zdroj: president.gov.ua, Front Ukrainian
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