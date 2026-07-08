Přeskočit na obsah
Benative
8. 7. Nora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ruská noční můra. Ukrajina získala „neviditelné“ norské střely NSM

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Podle twitterového účtu Front_Ukrainian, který sleduje válku mezi Ruskem a Ukrajinou, dostala napadená země střely RGM-184A NSM. Twitterový účet tvrzení podložil o víkendu snímkem, na němž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pózuje s poradci a důstojníky právě u tohoto odpalovacího zařízení. Kancelář prezidenta tuto fotku zveřejnila při návštěvě vojenské základny v Oděse.

Military parade on Polish Army Day in Warsaw Poland - 15 Sep 2025
V současné době je raketový komplet AGM-184 NSM ve službě armád Norska, Spojených států a Polska (na snímku z přehlídky je protilodní verze).Foto: Profimedia – SOPA Images / Sipa USA / Profimedia
Reklama

Zajímavostí je, že ani norská firma Kongsberg, která tyto špičkové střely vyrábí, ani norské ministerstvo zahraničí se nikdy na veřejnosti nezmínily o možnosti dodání tohoto vysoce sofistikovaného zbraňového systému Kyjevu. Takže se to může jevit jako jisté překvapení.

O tomto systému a jeho použití na Ukrajině neexistují skoro žádné informace, lze tedy jen spekulovat, k jakým účelům Ukrajina střelu nasazuje a jaké množství střel vlastně obdržela. Společně se střelami NSM byly zveřejněny i snímky střel NEPTUN, které se nesmazatelně zapsaly do historie v dubnu 2022, kdy potopily vlajkovou loď ruské Černomořské floty, křižník Moskva.

AGM-184 NSM patří k naprosté špičce ve své kategorii. Jedná se o střelu s plochou dráhou letu se schopností stealth, ale existuje i protilodní varianta. Její hmotnost činí 400 kilogramů, přičemž nálož samotná představuje 120 kilogramů. Střela dosahuje rychlosti 950 kilometrů za hodinu a dolet se liší podle verze. Nejnovější verze má dosah přesahující 300 kilometrů.

Související

Samotná střela je naváděna systémem GPS, inerciální navigací a systémem TERCOM – jednoduše řečeno, jedná se o navádění podle porovnávání profilu terénu. Střela je také nesmírně drahá, jeden kus vychází v přepočtu zhruba na 45 milionů korun.

Reklama
Reklama

V současné době je střela ve službě armád Norska, Spojených států a Polska. Střelu si objednaly armády Lotyšska, Bulharska, Kanady, Německa, Španělska, Dánska a Rumunska.

Původně měl systém být odeslán i do Malajsie, z toho ale sešlo z důvodu změny pravidel pro export zbraňových systémů. Tento incident vyvolal diplomatickou přestřelku mezi Norskem a Malajsií. Malajsie nakonec oznámila, že si místo střel NSM pořídí francouzské protilodní střely EXOCET.

Zdroj: president.gov.ua, Front Ukrainian

Mohlo by vás také zajímat: Kyjev vrací úder za ohnivé peklo. Během dvou dnů zadělal na „další krizi“

Kyjev vrací úder za ohnivé peklo. Během dvou dnů zadělal na „další krizi“ | Video: МАДЯР
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.
Opel Combo si v prvním pololetí prodejně významně pohoršil.

Pád téměř na dno. Prohlédněte si auta, která Češi nechtějí, jsou mezi nimi i známá jména

Někomu se daří, jiný po letech hojnosti jen paběrkuje. Český trh s novými auty nadále ovládá Škoda Auto, na druhou pozici se vrátil Volkswagen a výrazněji se o slovo začaly hlásit i čínské značky. Existuje ale také odvrácená strana: modely, jejichž prodeje se za prvních šest měsíců propadly, často na méně než polovinu. O jaké modely nebyl takový zájem? Podívejte se do galerie.

France Italy
France Italy
France Italy

"Nesahejte na královnu!" Trumpem deptaná premiérka získává v NATO nové zastánce

Americký prezident Donald Trump před summitem NATO znovu urazil italskou premiérku. Trump z Giorgii Meloniové opakovaně dělá terč osobních narážek, v nichž naznačuje, že až příliš usiluje o jeho přízeň. Do sporu se nyní vložil i další zakládající člen NATO. Belgický ministr obrany Theo Francken vyzval Trumpa, ať „královnu Meloniovou“ nechá být.

Reklama
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate
Man,Adding,Milk,And,Peeled,Banana,To,Blender,With,Chocolate

Mysleli, že do smoothie rozhodně patří. Jedno oblíbené ovoce přitom může ubrat většinu přínosů

Banán patří mezi nejoblíbenější suroviny do smoothie. Dodá sladkost, krémovou konzistenci i draslík. Nový výzkum ale naznačuje, že právě tato běžná ingredience může výrazně snížit množství prospěšných látek, které tělo z lesního ovoce skutečně využije. Vědci upozorňují, že o zdravotních účincích jídla často nerozhoduje jen to, co jíme, ale i to, jak potraviny kombinujeme.

Reklama
Reklama
Reklama