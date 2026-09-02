Ruská „loď duchů“ se vynořila u Istanbulu přímo na pláži

Jak skončila ruská loď bez posádky až na tureckém pobřeží? Na mělčině u pláže Alacali nedaleko Istanbulu uvízla 108 metrů dlouhá ruská nákladní loď Omskij-107. Plavidlo s vyhořelým a těžce poškozeným můstkem dorazilo k tureckému pobřeží zcela bez posádky. Podle turecké agentury DHA se loď stala terčem útoku ukrajinských dronů nedaleko jednoho z ruských černomořských přístavů.
Posádka po zásahu plavidlo opustila v záchranných člunech a opuštěný trup následně nekontrolovaně driftoval napříč Černým mořem. Neovládané lodi si u pláže v istanbulském okrese Şile všimli až místní obyvatelé a přivolali pobřežní stráž, informoval o tom server SBS News.
Incident není ojedinělým výstřelkem, ale důsledkem systematické ukrajinské kampaně. Kyjev pomocí námořních bezposádkových dronů (jako Magura V5 či Sea Baby) a raketových úderů dokázal vytlačit ruskou Černomořskou flotilu z Krymu a Sevastopolu dále na východ do Novorossijsku.
Jakmile se ruské válečné lodě stáhly do defenzivy, Ukrajina rozšířila záběr úderů i na tzv. stínovou flotilu a logistická plavidla. Ruská nákladní doprava v Černém moři totiž neslouží jen k obchodu, ale často přepravuje vojenský materiál, palivo a suroviny pro financování války.
Úřady po masivním dronovém úderu na přístav Novorosijsk ze 12. srpna vyhlásily ve městě stav nouze a během srpna se terčem útoků stala řada obchodních lodí.
Ratingová agentura S&P Global informovala v druhé polovině srpna o pěti zasažených plavidlech během jediného týdne, což drasticky zvedá ceny pojištění pro jakoukoliv loď směřující do ruských přístavů.
Samotný Omskij-107 je postarší univerzální nákladní loď postavená v roce 1981 v Rumunsku. Plavidlo registrované v Taganrogu o nosnosti 3 248 tun v poslední době zajišťovalo nákladní přepravu především mezi přístavy jižního Ruska a Turecka.
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