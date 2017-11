Ovlivnili Rusové kampaň za brexit? V hledáčku FBI je Boris Johnson, bohatý donor i trollové na síti

před 41 minutami

Britský ministr zahraničí Boris Johnson se objevil ve spisech FBI kvůli vyšetřování takzvané ruské kauzy. Britská volební komise vyšetřuje, zda se Rusko nevměšovalo do loňského hlasování o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Otázky vyvolávají jak reklamy na sociálních sítích, tak i finanční podpora pro kampaň na odchod z EU.

Londýn - Volební komise ve Velké Británii od minulého týdne vyšetřuje závažné podezření. Zjišťuje, zda Rusové zasahovali do loňského referenda o brexitu a zabývá se i obřím darem na kampaň za vystoupení z Evropské unie.

Kromě finančních nejasností, na které upozornila organizace Open Democracy, nastartovala spekulace o ruském vměšování osoba ministra zahraničí Borise Johnsona.

On a několik dalších politiků z ministerstva zahraničí se objevili na seznamu klíčových osob FBI ve vyšetřování takzvané ruské kauzy, zjistil britský The Guardian.

Londýn figuroval ve svědectví Trumpova poradce pro zahraniční politiku George Papadopoulose, který byl obviněn ze spolupráce s Rusy v rámci prezidentské kampaně. Měl se v britské metropoli sejít s "londýnským profesorem" s kontakty na Rusy, jenž byl později identifikován jako maltský akademik Joseph Mifsud.

Mifsud se zase svým kolegům svěřil, že se má setkat s Borisem Johnsonem.

Spekulace přiživují nejasnosti ve financování kampaně na odchod Británie z EU, v jejímž čele s Nigelem Faragem stál i Boris Johnson.

Nejasný zdroj peněz

Volební komise se při vyšetřování zaměřila na nejštědřejšího donora Aarona Bankse, který daroval kampani Nigela Farage a Borise Johnsona neuvěřitelných 2,3 milionu liber (přes 66 milionů korun). Existuje podezření, že peníze nešly přímo z jeho kapsy.

Kampaň Leave.EU by tak porušila zákony, které ve Velké Británii zakazují v takovém případě přijímat finanční příspěvky ze zahraničí.

Banks se navíc netají tím, že se osobně setkal s ruským velvyslancem. Odmítá však, že by jeho politické investice pocházely z ruských peněz.

"Tvrzení, že byl brexit financován Rusy… je od začátku naprostá kravina," citovala agentura Reuters jeho písemné prohlášení.

Reklamy na Twitteru

V pátek se ale objevily další nejasnosti. Podle poslance Damiana Collinse, který v Británii vede vyšetřování falešných zpráv a dezinformací, se v Británii objevily stejné twitterové účty napojené na Rusko, které se snažily ovlivnit americké prezidentské volby.

Twitter identifikoval v USA přes 2,5 tisíce účtů napojených na ruskou Agenturu pro průzkum internetu, která je podle zpravodajských informací prodlouženou rukou Kremlu.

Podle informací Damiena Collinse se ukázalo, že některé z účtů pracovaly s obsahem týkajícím se politiky Spojeného království.

Experti z univerzity v Londýně navíc pro referendu zaznamenali neobvyklou věc: na 13 500 neobvykle aktivních účtů na Twitteru náhle zmizelo. A zhruba 65 000 příspěvků z těchto účtů bylo po hlasování zpětně smazáno.

Nelze ani vyloučit, že stejné snahy Rusové projevovali například také na Facebooku.

Zprávy o možném vměšování Ruska do britského hlasování o brexitu se šíří ve všech médiích. The Financial Times však upozorňují, že i kdyby se potvrdily, nelze připisovat výhru tábora Borise Johnsona Moskvě. Nelze ani očekávat, že by mohly zvrátit vystoupení Británie z Evropské unie.