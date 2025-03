Ruská hra o čas. Dlouhá jednání o příměří nejsou náhoda, tvrdí lidé blízcí Kremlu

Pondělní jednání mezi ruskou a americkou delegací o možnostech zastavení bojů na Ukrajině trvala více než 12 hodin. Šlo už o několikáté kolo hovorů administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina. Dle listu The Moscow Times odvolávajícího se na lidi blízké Kremlu je pro Rusy protahování mírových jednání tak dlouho, jak jen to půjde, nezbytností.

"Čas je momentálně na naší straně a my se ho pokusíme využít co nejlépe," řekl listu The Moscow Times jeden z ruských diplomatů, který vystoupil pod podmínkou anonymity. Samotná jednání prý klidně můžou trvat několik týdnů a Rusové počítají s tím, že se mezitím pokusí na Ukrajině získat co nejvíce území. V ideálním případě pak spoléhají na to, že sami Američané pro urychlení dohody budou tlačit na Ukrajince, aby úplně stáhli své jednotky z Ruskem okupovaných oblastí.

Konkrétně jde o Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast. Přestože Rusové žádnou z těchto oblastí plně nekontrolují, považují je za své. Přes dva roky je to již zahrnuto i v ruské ústavě. "Moskva je odhodlána upevnit kontrolu nad těmito regiony za každou cenu, protože Putin si nemůže politicky dovolit opustit je poté, co jejich status zakotvil v ústavě," popsal další z mužů blízkých Kremlu, jenž pod podmínkou anonymity hovořil s The Moscow Times.

Podle něj by se Rusové třeba i mohli pokusit zmocnit se částí dalších ukrajinských regionů a poté je nabídnout Ukrajincům zpět výměnou za výše vyjmenované oblasti. "Pokud tomu rozumím, Trump chce moderní, dobře vyzbrojenou, prozápadní Ukrajinu. Nemůže se Ukrajiny jen tak úplně vzdát, ale kde přesně budou nakresleny hranice, pro něj tak zásadní není," prozradil dále zdroj.

Pondělní jednání mezi ruskou a americkou delegací přitom trvala více než 12 hodin. "Posuzovalo se vše. Byl to obsažný, ovšem nikoliv jednoduchý dialog, ale velmi užitečný pro nás i pro Američany. Jednali jsme o mnoha problémech. Nevyřešili jsme samozřejmě ani zdaleka vše, ne ve všem jsme se shodli, ale zdá se mi, že jednání přišlo v pravý čas," shrnul průběh schůzky pro ruskou státní agenturu TASS jeden z ruských vyjednávačů, bývalý diplomat ve Velké Británii a dnes senátor Grigorij Karasin.

"Budeme v jednání pokračovat se zapojením mezinárodního společenství, především Organizace spojených národů a jednotlivých zemí. Obecně vzato zůstal dojem konstruktivního dialogu, který je potřebný a nezbytný. Američané na tom také mají zájem," předeslal Karasin.

Spekuluje se, že výsledkem americko-ruského jednání, jehož obsah dle kremelského mluvčího Dmitrije Peskova nebude zveřejněn, by mohlo v dalších dnech být usnesení vedoucí k zastavení bojů v Černém moři. "To však situaci na bojišti, kde je iniciativa nyní na straně Ruska, nezmění," uvedl Fjodor Lukjanov, šéfredaktor Kremlu spřáteleného magazínu Russia in Global Affairs. "Věci se vyvíjí dle ruského scénáře," dodal.

Video: "Věřím mu na slovo," řekl směrem k Putinovi americký vyslanec Steve Witkoff (24. 3. 2025)