U Špicberků se zřítila do moře ruská helikoptéra. Na palubě bylo osm lidí

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

U arktického souostroví Špicberky se zřítila do moře ruská helikoptéra, ve které cestovalo osm lidí. Sdělila to agentura Reuters. Incident se stal dva až tři kilometry od města Barentsburg. Právě z toho místa mířil vrtulník do ruské osady Pyramiden. Informace o zraněných nebo o možných obětech zatím nejsou k dispozici. Norští záchranáři po stroji pátrají. "Je tu špatná viditelnost. Žádný vítr, ale hodně vln," řekl šéf záchranné operace Tore Hongset. Norská agentura NTB sdělila, že záchranné služby v Norsku neobdržely tísňové volání. Právě pod tuto zemi souostroví Špicberky spadá.

