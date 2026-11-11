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Zahraničí

Rusové hlásí zatčení dvou agentů polských tajných služeb. Provokace a dezinformace, reaguje Varšava

ČTK
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Ruská tajná služba FSB oznámila zadržení dvou agentů polských zpravodajských služeb, které viní ze špionáže – konkrétně ze shromažďování informací o vojenských objektech a sociálně-ekonomické situaci v ruské Kaliningradské oblasti, která je vklíněná mezi polským a litevským územím. Napsala to ve středu ráno agentura Interfax.

Ruský důstojník FSB v útočné výstroji. Překlad: „FSB“. Ruská federální bezpečnostní služba
FSB oznámila zadržení agentů. Mluvčí polského ministerstva vyzývá k obezřetnosti vůči jejím informacím. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – SGr
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Mluvčí polského ministra odpovědného za tajné služby označil tvrzení Ruska o zadržení dvou agentů polských tajných služeb za provokaci a dezinformaci.

„Federální bezpečnostní služba (FSB) Ruské federace odhalila a zneškodnila síť zpravodajských služeb Polské republiky, která působila na území Kaliningradské oblasti,“ uvedlo oddělení pro styk s veřejností ruské tajné služby. Ta podle Interfaxu tvrdí, že zadržela dva agenty s vazbami na vojenskou rozvědku polského ministerstva obrany a na polskou kontrarozvědku ABW, kteří shromažďovali a předávali informace o regionu.

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Dvojici podle ní vyšetřuje na základě podezření ze špionáže a umístila ji do vazby.

Dalším lidem – sedmi občanům Polska a třem občanům Ruska, kteří byli v kontaktu s polskými zpravodajskými službami, byla přednesena oficiální varování ohledně nepřípustnosti jednání, které vytváří podmínky pro spáchání trestných činů vlastizrady, tajné spolupráce s cizím státem a špionáže, píše dále Interfax. Agentura dodala, že těmto Polákům Moskva na dlouhou dobu zakázala vstup do země.

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„Rusko má povinnost, existuje dvoustranná dohoda, nás formálně vyrozumět o zadržení polských občanů, pokud je to pravda,“ řekl v reakci na prohlášení FSB mluvčí polské diplomacie Wewiór serveru Interia. Ruská tajná služba své oznámení zveřejnila v den polského Dne nezávislosti, podotkl nezávislý server Meduza.

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