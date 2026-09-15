Ruská fregata světlicemi těsně minula dánský vojenský vrtulník, uvedla Kodaň

Ruská fregata v pondělí v mezinárodních vodách u pobřeží Dánska vystřelila dvě světlice směrem k dánskému vojenskému vrtulníku a stroj jen těsně minula. Podle agentury Reuters to v prohlášení uvedla dánská armáda. Dánská premiérka Mette Frederiksenová incident podle agentury AFP odsoudila a označila jej za nezodpovědné jednání Ruska.
Vrtulník byl na rutinní misi nad Baltským mořem u pobřeží nejjižnějšího dánského města Gedser, jejímž cílem bylo vyfotografovat ruskou fregatu, uvedlo velitelství dánské armády. Světlice jsou pyrotechnické prostředky, které se obvykle používají jako varovný signál na moři, dodalo.
"Ruské akce mají za cíl zastrašit a vyvolat neshody. To se jim nepodaří. My se nevzdáme," napsala v prohlášení Frederiksenová.
Dánsko, které je členským státem NATO, si kvůli incidentu předvolalo ruského velvyslance v Kodani. V prohlášení to uvedlo dánské ministerstvo zahraničí poté, co jeho šéf Lars Lokke Rasmussen incident označil za "zcela nepřijatelný".
Ruská ambasáda na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.
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