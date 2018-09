Ruska Butinová nenabízela sexuální služby za informace, shodují se prokurátoři USA

AKTUALIZOVÁNO před 59 minutami

Ruska Marija Butinová, která je v USA zadržená kvůli podezření z nezákonného lobbování, nenabízela sexuální služby výměnou za přístup k informacím. Oznámili to federální prokurátoři s tím, že k tomuto závěru dříve dospěli chybnou interpretací esemesek dotyčné. Na základě jiných závažných důkazů ale Butinová zůstane ve vazbě. Napsala o tom dnes agentura AP. Americká policie zadržela Butinovou v polovině července ve Washingtonu. Devětadvacetiletá žena byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí, tedy ruské vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Vyšetřovatelé mají zároveň podezření, že udržovala kontakty s ruskou rozvědkou. Hrozí jí za to až 20 let vězení.