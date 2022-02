Vojenský expert: Rusko nemá tak přesné zbraně, v ukrajinských městech hrozí masakry

Ruská armáda sice vládne zničující destruktivní silou, avšak ne vysoce přesnými zbraněmi jako vyspělé západní armády. Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký se proto v rozhovoru pro Aktuálně.cz obává velkých ztrát na životech při obsazování zalidněných městských aglomerací, jako je Kyjev nebo Charkov. "Vladimiru Putinovi jde o trvalé ovládnutí Ukrajiny. Její pohlcení Ruskem," tvrdí.

Jak jsou na tom ruské ozbrojené síly technologicky? Vládnou vysoce přesnými zbraněmi, jejichž použití v bojích o městské aglomerace snižuje ztráty na životech civilních obyvatel?

Nesouhlasím s názory o přesných či selektivních ruských úderech na ukrajinskou infrastrukturu či vojenské cíle, tak jak to známe při nasazení amerických či izraelských sil. Ty jsou schopny opravdu bodově likvidovat vybrané cíle infrastruktury. Aniž bych jinak velmi silnou a také odhodlanou ruskou armádu či námořnictvo podceňoval, podobné schopnosti jako vyspělá vojska NATO zkrátka a dobře nemá. Jakkoliv samozřejmě vládnou například střelami s plochou dráhou letu.

Vývoj a výroba vysoce přesných zbraní navíc ani neodpovídají psychologii Rusů. Izraelci například předem varují, že zlikvidují to a to stavení na sídlišti, v němž sídlí Hamás, a aby tedy lidé vyklidili jeho okolí. Tohle ruská armáda nikdy nedělala, neumí a nikdy dělat nebude. Vývoj a výroba těchto zbraní je navíc nesmírně technologicky náročná na finance a samozřejmě i na elektroniku.

Ruská armáda předvedla ostatně své schopnosti i chování v roce 1994 v Čečensku a pak znovu o patnáct let později. A stejně tak to ukázala nedávno v Sýrii, kde používala klasické "hloupé" pumy.

Ostatně, jaké střely teď odpalují na Ukrajinu z území Doněcka či Luhanska? Jde o rakety Směrč, což jsou těžké střely bez přesného navádění, takže zasáhly i obytné domy.

A co ničení velmi vzdálených objektů na západní Ukrajině, například v blízkosti Lvova?

V tomto případě jde o střely s plochou dráhou letu, ale opět: nejde o extrapřesné rakety, a tedy ani cílené útoky. Ruské ozbrojené síly ani v nejmenším nepodceňuji, ale jejich technologické schopnosti, jak jsem již řekl, přece jen zaostávají za úrovní armád NATO. Přesněji - ne pokud jde o destruktivní sílu, nýbrž přesnost úderů.

Jak by mohla ruská armáda ovládnout Ukrajinu, obsadit města? Například ve zmíněném Čečensku se to neobešlo bez velkých obětí civilních obyvatel a vymazání celých čtvrtí hlavního města Grozného z povrchu zemského.

Jako první bude ničena - a to se už děje - infrastruktura ukrajinské armády, její systém velení a zejména protivzdušná obrana. Útokům či raketovým úderům jsou proto vystavena letiště, armádní velicí centra a důležité vojenské základny. Podle všeho se tak ruská armáda pokusila přednostně zničit ukrajinskou základnu dronů bayraktar, které Kyjevu dodalo Turecko. Právě tyto bezpilotní letouny se totiž velmi osvědčily při nasazení proti ruským zbraním v Libyi, ale i v nedávném konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií. Rusové tedy mají z bayraktarů oprávněně obavy.

Ukrajinci ale přece jen nejsou pro Rusy vzpurní Čečenci či Syřané. Ostatně i ruský prezident Vladimir Putin apeloval ve svém projevu, v němž oznamoval útok, na bratrství a slovanství.

A já si přesto nemyslím, že ruská armáda se bude vyhýbat masakrům civilních obyvatel. Není to zkrátka v mentalitě ruských vojáků. Předvedli to již ve zmíněném Čečensku či Sýrii. Ruské vedení chce naopak vyvolat mezi Ukrajinci paniku a strach. Už v dobách Sovětského svazu Kreml zahubil hladomorem miliony Ukrajinců a nikdo tehdy neřešil, že jsou to také Slovani. Na řeči o slovanské vzájemnosti jsem z úst Vladimíra Putina už alergický. Jsou to, s prominutím, jen kecy. Nic jiného.

Jde podle vás ruskému prezidentovi "jen" o demilitarizaci Ukrajiny a zničení její armády, jak to prohlásil ve svém projevu?

Možná se mnou nebude leckdo souhlasit, ale podle mě jde Putinovi o trvalé ovládnutí Ukrajiny. Její pohlcení Ruskem.

V každém případě ale jde teď Kremlu v prvé řadě o zlikvidování schopností ukrajinské armády, především jejího velení a také o zlomení morálky Ukrajinců. O to poslední se ostatně Rusové snaží už dlouho - mediálně, v kyberprostoru či prostřednictvím sociálních sítí, kdy vyhrožují rodinám ukrajinských vojáků, kteří jsou nasazeni na liniích separatistických republik. Další kroky přijdou na řadu až potom.

Jaké kroky? Definitivní pohlcení i Běloruska?

Ale Bělorusko je už přece de facto v rukou Putina. Běloruská armáda se navíc společně s jednotkami ruské armády, které byly v Bělorusku na cvičení, podle všeho účastní útoku na Ukrajinu.

A další kroky Kremlu? Vycházet při tom můžeme z historie. Ruskou okupaci Krymu bych tak přirovnal k obsazení Porýní nacistickým Německem - ani tehdy Západ nereagoval.

Potlačení protestů po zfalšovaných volbách v Bělorusku, ruskou pomoc prezidentovi Alexandru Lukašenkovi a nasazení ruských vojáků v Bělorusku lze přirovnat k anšlusu Rakouska.

A nakonec zabrání Doněcka s Luhanskem proruskými separatisty s kartou ubližování našim krajanům či soukmenovcům, kterým musíme pomoci… tak to jsme přece v českém pohraničí v roce 1938 nedlouho před mnichovskou smlouvou a jeho obsazením německým wehrmachtem. A ani tehdy nehnul Západ ani prstem, aby zabránil blížící se apokalypse druhé světové války.

Dnešní dění mi připomíná rok 1939. Němci obsazují Čechy a Moravu a zřizují protektorát. Jen s tím rozdílem, že my jsem se tehdy nebránili, zatímco Ukrajinci se zatím brání. Západ nás v tom i tentokrát nechal a stejně tak v tom dnes nechá Ukrajinu. Nic jiného mu totiž nezbývá. No a dál? Na řadu přijde Moldavsko a pak i Podněstří, kde už ruská armáda mimochodem je.

Není tak vlastně Západ v boji odvrátit válku neustále o krok nazpět za Kremlem?

To si pište, že je. A hodně dlouho. My vlastně už ani nic nedoháníme. Nejsme schopni ani zpětně zareagovat tak, jak bychom měli. Uvalují se například sankce na ruskou věrchušku. Ovšem s výjimkou Vladimira Putina.

Naštvu teď asi hodně lidí, ale podle mě máme nepřímý podíl na ruském vtržení na Ukrajinu. Rusko si například dalo Českou republiku na seznam nepřátel, tedy někoho, koho by chtělo časem zničit. A my Rusko přesto - stejně jako celá Evropa - dál odběrem paliv a energií vykrmujeme. Už dávno jsme měli v plné míře odebírat plyn i ropu odjinud. Rusové by v tu chvíli přišli o příjmy. Řeči rádobyekonomů, že by nás okamžitě nahradila Čína, jsou jen žvásty.

Fakt, že navíc po mnoho let prohráváme i ve výdajích na obranu, mi pak v hrozbách, o nichž hovoříme, připadá jako holé šílenství. A nic se na tom nemění ani za vlády nové vládní koalice. Rovněž ona přistoupila k miliardovým obranným škrtům. Snaží se o snižování dluhu, ale střecha jí začíná hořet nad hlavou. Proč jsme do NATO vůbec vstupovali, když nejsme už po mnoho let schopni plnit ani své základní spojenecké závazky?

Má vůbec Rusko vojenskou a ekonomickou sílu podrobit a udržet si Ukrajinu?

Tu vojenskou určitě. Jestli také ekonomickou, bude záležet i na nás. Pokud se budeme chovat stejně zbaběle jako až do dneška a kupovat si ve velkém od Ruska dál plyn s ropou, tak bude mít Kreml na udržení Ukrajiny i ekonomickou sílu.

Česko tak například ústy ministryně obrany Jany Černochové před několika týdny až propagandisticky deklarovalo, jak pomáhá Ukrajině dodávkami dělostřelecké munice. Ukrajina byla napadena a kde je slibovaná munice? No přece stále v Česku. Ani odvézt ji nejsme na Ukrajinu schopni. Za tohle se hluboce stydím. V takových případech snad bude lepší, abychom nedělali už vůbec nic. A to pomíjím krachující projekty na modernizaci české armády.

Jaké sankce by tedy Rusko opravdu tvrdě zasáhly?

Jediným rozumným krokem je naprosté odříznutí Ruska a Běloruska od civilizovaných zemí. Tedy nejen konec přístupu ke SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci, pozn. red.), ale zkrátka jakékoliv obchodní výměny, jakéhokoliv kontaktu, přerušení jejich cest na Západ, zablokování ruských a běloruských oficiálních míst na sociálních sítích, přestat s přebíráním jejich propagandy našimi médii.

Bohužel jsme ve válce, kterou jsme nechtěli, ale pokud Evropa bude pokračovat ve své politice vykrmování svého nepřítele, skončíme špatně.

