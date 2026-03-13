Ruší se i spoje s Prahou. Piloti Lufthansy stávkují za lepší platy

Piloti německé letecké společnosti Lufthansa v pátek druhým dnem pokračují ve stávce za lepší platy a důchody. Ve čtvrtek byly kvůli ní zrušeny stovky letů, včetně několika mezi Prahou na jedné a Mnichovem či Frankfurtem nad Mohanem na druhé straně. Stovky letů budou zrušeny či zpožděny i v pátek.
Stávka začala ve čtvrtek minutu po půlnoci a skončit by měla v pátek ve 23:59. Dotkla se především letišť ve Frankfurtu a Mnichově. Podle jejich provozovatelů bylo v první den stávky zrušeno ve Frankfurtu kolem 400 z plánovaných 1165 letů, v Mnichově 230 z 800. V pátek by v bavorské metropoli mělo být odřeknuto dalších 180 spojů.
Aerolinky ve středečním prohlášení ubezpečily, že na obou letištích vypraví v obou dnech přinejmenším polovinu letů, na dálkových trasách 60 procent. Dopravce také uvedl, že na Blízký východ se bude oba dva dny kvůli íránské válce létat dál.
Podle čtvrtečního vyjádření předsedy odborů Vereinigung Cockpit Andrease Pinheira byla ale účast na stávce v první den větší, než se čekalo. Bylo podle něj zrušeno 75 procent letů na krátkých a 70 procent letů na dlouhých trasách. Lufthansa jeho slova odmítla a uvedla, že se jí daří krizový plán letů dodržet.
Podle webu pražského Letiště Václava Havla bylo ve čtvrtek zrušeno šest letů z Prahy do Mnichova či do Frankfurtu a šest příletů z těchto destinací. V pátek byly zrušeny dva odlety a jeden přílet.
Stávka je v krátké době už druhou. Čtyřiadvacet hodin stávkovali piloti Lufthansy už 12. února. Podle aerolinek bylo tehdy zrušeno 800 spojů. K pilotům se v únoru přidal i palubní personál z odborového svazu Ufo.
Nyní stávkují jen piloti, kterých pracuje v Lufthanse asi pět tisíc. V dceřiné společnosti Lufthansa Cityline požadují stávkující zvýšení platů, v mateřské společnosti a v další dceřiné společnosti Cargo jde pilotům o vyšší příspěvek zaměstnavatele k důchodu. Piloti Lufthansy Cityline stávkovali jen ve čtvrtek, v pátek se vrátili do práce. Proto bude dopad stávky teď menší.
Kvůli stávce se Lufthansa rozhodla vypravit na nezrušených linkách větší letadla. Lety nechává rovněž obsluhovat nestávkujícími leteckými společnostmi z koncernu a také zaměstnává dobrovolné posádky. Michael Niggemann z vedení společnosti označil páteční stávku za zbytečnou eskalaci.
Stoletý sochař a malíř Stanislav Kolíbal vystavuje v pražské Galerii Skleňák
Ve čtvrtek 12. března začala v pražské Galerii Skleňák výstava Sochy. Portréty. Ilustrace. Návštěvníci na ní uvidí díla sochaře, malíře, scénografa a pedagoga Stanislava Kolíbala, jeho ženy Vlasty Prachatické a dcery Markéty. Podílel se na ní také syn, architekt Pavel Kolíbal.
Záhada Epsteinova ranče. Policie pátrá po hrobech, vše odstartoval nepodepsaný dopis
Kauza vlivného a pohádkově bohatého sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina už několik týdnů hýbe nejen americkou politikou. Nyní se vyšetřovatelé snaží najít nové důkazy na základě několik let starého tipu. Jde o ranč na jihu USA, který dosud nikdo neprohledal. V jeho blízkosti se mají podle anonymního tipu nacházet dva hroby zavražděných žen.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
Zachránce Sparty tepe spoluhráče: Chybí vůle, tohle je prostě málo
Pouze jemu můžou fotbalisté Sparty děkovat, že v odvetě osmifinále Konferenční ligy bude ještě o co hrát. Brankář Jakub Surovčík chytil několik tutovek hráčů Alkmaaru a postaral se o to, že se Letenští po prohře 1:2 v Nizozemsku budou příští čtvrtek na domácím stadionu pokoušet o smazání pouze jednogólového manka.