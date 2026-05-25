Rušení signálu u ruských hranic. Letoun s ministrem obrany zažil perné chvíle

ČTK

Letoun s britským ministrem obrany Johnem Healeym minulý týden postihlo při letu poblíž Ruska rušení signálu, pilot musel aktivovat záložní navigační systém, informoval deník The Times s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Stalo se tak pár dní poté, co britské armádní síly čelily jiné ruské provokaci.

Britský ministr obrany John HealeyFoto: REUTERS
Ministr obrany Healey se ve čtvrtek vracel do Británie po návštěvě britských vojáků v Estonsku. Není zřejmé, zda byl Healey cílem elektronického útoku. Deník The Times nicméně uvedl, že trasa letu byla viditelná na webových stránkách pro sledování pohybu letadel.

Rušení signálu ho postihlo den poté, co vyšlo najevo, že dva ruské letouny podle britského ministerstva obrany minulý měsíc „opakovaně a nebezpečně“ manévrovaly kolem průzkumného letounu britského Královského letectva nad Černým mořem.

Schopnost rušit signál GPS se v posledních letech stala běžnou součástí moderní války. Podobné incidenty, kdy civilní letouny zejména v oblasti Baltského moře přišly o primární navigační systém, byly opakovaně spojovány s Ruskem.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio

ŽIVĚ Dohoda o ukončení války by mohla být dosažena v pondělí, uvedl Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohody o ukončení války mezi oběma zeměmi by mohlo být dosaženo v pondělí. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

Několik analýz, které má ministerstvo obrany k dispozici, ukázalo, že nejvhodnějším vozidlem pro potřeby české armády je Bushmaster (na snímku). S ním půjde do chystaného tendru státní podnik VOP CZ.

Miliardový křest Zůny. Nákup dvou stovek obrněnců ukáže, jak schopné lidi si přivedl

Ministr obrany Jaromír Zůna stojí před svým prvním velkým nákupem. Během několika týdnů resort otevře nabídky na pořízení dvou stovek obrněnců za více než 25 miliard korun. Výrobce australského vozidla Bushmaster, které několikrát vyšlo z armádních analýz jako ideální řešení, už se o obchod přihlásil. Aby zvýšil své šance, zahájil strategickou spolupráci se státním podnikem VOP CZ.

