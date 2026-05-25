Rušení signálu u ruských hranic. Letoun s ministrem obrany zažil perné chvíle

Letoun s britským ministrem obrany Johnem Healeym minulý týden postihlo při letu poblíž Ruska rušení signálu, pilot musel aktivovat záložní navigační systém, informoval deník The Times s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Stalo se tak pár dní poté, co britské armádní síly čelily jiné ruské provokaci.
Ministr obrany Healey se ve čtvrtek vracel do Británie po návštěvě britských vojáků v Estonsku. Není zřejmé, zda byl Healey cílem elektronického útoku. Deník The Times nicméně uvedl, že trasa letu byla viditelná na webových stránkách pro sledování pohybu letadel.
Rušení signálu ho postihlo den poté, co vyšlo najevo, že dva ruské letouny podle britského ministerstva obrany minulý měsíc „opakovaně a nebezpečně“ manévrovaly kolem průzkumného letounu britského Královského letectva nad Černým mořem.
Schopnost rušit signál GPS se v posledních letech stala běžnou součástí moderní války. Podobné incidenty, kdy civilní letouny zejména v oblasti Baltského moře přišly o primární navigační systém, byly opakovaně spojovány s Ruskem.
