„Nemáme armádu, velí nám samozvanci.“ Zklamaný ruský voják promluvil o válce

Jeho syn odešel bojovat na Ukrajinu, kde ho zabili. Rus Rinat Sadykov se pak dobrovolně přihlásil do boje sám. Ve válce se na vlastní kůži přesvědčil o schopnostech ruské armády. Rozčarovaný Sadykov nyní na kameru tvrdí: "Rusko nemá armádu."

Rinat Sadykov pochází z Burjatska, jednoho z nejchudších regionů v Rusku. Kreml pro svoji invazní válku na Ukrajině v této oblasti provádí časté nábory vojáků. Do války se vydal i jeho syn, který v ní na konci února padl. "Zajímavé je, jak zemřel. Co se tam vlastně děje? Proč jsou tam naše děti tak bezstarostně vrhány? No, teď jsem to viděl na vlastní oči," řekl Sadykov.

Otec se po smrti syna dobrovolně přihlásil k ruským jednotkám. "Šojgu. Putin. Co si mysleli? Oni věděli, že to přijde. Mohli připravit naše bojovníky. Mohli tam poslat vojáky a neposílat tam tyhle děti," uvedl Rus.

Žádná armáda, žádný velitel

Odjel do Popasné na východní Ukrajině a poté do vesnice Komyšuvacha. "Jak jsem pochopil, nemáme armádu. Vůbec jsme tam neviděli žádné velitele, jen nějaké samozvance. Říkali nám, abychom šli na místa, která sami neznali," popsal na kameru Rinat Sadykov.

Rus byl překvapený i z toho, jaké mají Ukrajinci vybavení. "Naše pláštěnky byly obrovské. Ty ukrajinské by se vešly do krabičky od cigaret a nejsou vidět nočním viděním. Naše byly obrovské. Člověk byl naložený jako mezek. Měli noční vidění a tak. My jsme nic takového neměli," doplnil rozčarovaný Sadykov.

Na Ukrajině v domech zničených bombami našel s dalšími ruskými vojáky rodinná alba. "Prohlíželi jsme si je a ptali se: ‚Lidi, proti komu bojujeme? Jsou to naši bratři.‘ Našli jsme fotografie ukrajinských vojáků, kteří bojovali v Afghánistánu. A teď jsme bojovali proti sobě. Jak je to možné? Někdy se prostě nemůžete přinutit střílet. Jsou to naši bratři. To se nedá pochopit," uzavřel Rus.